ガーシー容疑者に「メンタル崩壊」の危機？実の妹にも事情聴取か

ëƵԤ˰ѤƤ롽 İ̾ˤʤݤٻͥ˽ϹˡȿʾｬŪˤ̾»εФƱƵԤϸߣգšɥХںߤƤȤߤ졢ɤϳ̳ʤιǼ̿ܤˤ⥬ƵԤΥѥݡȤϸϤʤʤꡢˡںߤȤʤ롣 ƵԤǤ뤫ɤꡣΤطԤ ֥ɥХζϤ뤫̯ʾΤ褦ǤɥХϭ५ͤȥͭᤵСĹںߤǽʥǥӥǤ롣ʹǤ顢椫辰ʿͤäޤ̾»٥έपͼԭФƥɥХܺؤѶŪưȤϹͤŤ餤Ǥ Ⱦڸ롣 ۤϥƵԤͤᡢܤ˵Ƭ뤳ȡ顢ƱƵԤФ ܤ˰ʤи礬Ĥ ȳľäƤٻ餹ʼ˸μܺȤǡѲƤ ƵԤϥޤʤ ֤ϴۤƤޤġ ȺꡣɤưưɤȤϴְ㤤ʤ ܺطԤܤƤΤϡ٤ǤϤʤƵԤᤰ֥ͤήפ⤯路äƤ롣Ǥ˥桼塼֤夲ȾƵԤ̾θ¤ǴƤȤ狼äƤ롣 夵ɤ餤äʹƤ뤽Ǥ夵Ȥǽ㤤Ǥ礦⤵ޤǤηаޤʤɤĴ٤θ¤䡢ƵԤȤΤȤˤĤƤܺϷ礫ʤ ɤϥƵԤߤ饤أǣӣ٣̣š٤ˤܤĤƤơܵҤ⤵줿ưĴ٤ޤäƤޤޥͥʥޥ͡ˤεΤƤƤϤʤ褦Ǥסʷٻϣ¡ ²Ȥؤβܺ˲äİΤäƵԤϤҤɤߡ26ӣΣӤι䤨褦䤯ƳΤϣ30Υȡǽǡ֥եγͤءפꤷåơ Ĺ֤ʤˤȯۤޤǤ ȼպᤷ ֤٤ưդޤδ֣ǣӣ٣̣ŰʳΣӣΣӤȯƤޤ 𤷤ģͤ˸¤äƤϥʳֿˤϱȤ ֣ۤΤϡǤޤäȤ˥åƤǤ礦Ʊ˺ά⸫ľ줿 ³̾ͤ˽Ϫ³ƤСɤ˻ɷ㤹뤳ȤˤʤꡢƤӲ²˲ФʴǤ⤷ʤޤ⼫Ȥȯˤܤ꿴ƬǤΤ褦ǤФ餯ͤ뤳Ȥ褦ǤסʥΤ͡ ǣӣ٣̣ŤǤ˽ϪͥǤϤʤȶᶷڤäƤȤ ֲ˽ϪͥΣǣӣ٣̣ŤƵԤέζ֭ˤʤȤΤ⡢̤äǤۤ͡ɥŪɤޤƤΤǤ礦ɤɥХζϤʤƵԤοޤΤԤäƤޤסʥݡĻҲԡ ɤȤέϤФ餯³ġġ
ëƵԤ˰ѤƤ롽
İ̾ˤʤݤٻͥ˽ϹˡȿʾｬŪˤ̾»εФƱƵԤϸߣգšɥХںߤƤȤߤ졢ɤϳ̳ʤιǼ̿ܤˤ⥬ƵԤΥѥݡȤϸϤʤʤꡢˡںߤȤʤ롣
ƵԤǤ뤫ɤꡣΤطԤ
֥ɥХζϤ뤫̯ʾΤ褦ǤɥХϭ५ͤȥͭᤵСĹںߤǽʥǥӥǤ롣ʹǤ顢椫辰ʿͤäޤ̾»٥έपͼԭФƥɥХܺؤѶŪưȤϹͤŤ餤Ǥ
Ⱦڸ롣
ۤϥƵԤͤᡢܤ˵Ƭ뤳ȡ顢ƱƵԤФ
ܤ˰ʤи礬Ĥ
ȳľäƤٻ餹ʼ˸μܺȤǡѲƤ
ƵԤϥޤʤ
֤ϴۤƤޤġ
ȺꡣɤưưɤȤϴְ㤤ʤ
ܺطԤܤƤΤϡ٤ǤϤʤƵԤᤰ֥ͤήפ⤯路äƤ롣Ǥ˥桼塼֤夲ȾƵԤ̾θ¤ǴƤȤ狼äƤ롣
夵ɤ餤äʹƤ뤽Ǥ夵Ȥǽ㤤Ǥ礦⤵ޤǤηаޤʤɤĴ٤θ¤䡢ƵԤȤΤȤˤĤƤܺϷ礫ʤ
ɤϥƵԤߤ饤أǣӣ٣̣š٤ˤܤĤƤơܵҤ⤵줿ưĴ٤ޤäƤޤޥͥʥޥ͡ˤεΤƤƤϤʤ褦Ǥסʷٻϣ¡
²Ȥؤβܺ˲äİΤäƵԤϤҤɤߡ26ӣΣӤι䤨褦䤯ƳΤϣ30Υȡǽǡ֥եγͤءפꤷåơ
Ĺ֤ʤˤȯۤޤǤ
ȼպᤷ
֤٤ưդޤδ֣ǣӣ٣̣ŰʳΣӣΣӤȯƤޤ
𤷤ģͤ˸¤äƤϥʳֿˤϱȤ
֣ۤΤϡǤޤäȤ˥åƤǤ礦Ʊ˺ά⸫ľ줿
³̾ͤ˽Ϫ³ƤСɤ˻ɷ㤹뤳ȤˤʤꡢƤӲ²˲ФʴǤ⤷ʤޤ⼫Ȥȯˤܤ꿴ƬǤΤ褦ǤФ餯ͤ뤳Ȥ褦ǤסʥΤ͡
ǣӣ٣̣ŤǤ˽ϪͥǤϤʤȶᶷڤäƤȤ
ֲ˽ϪͥΣǣӣ٣̣ŤƵԤέζ֭ˤʤȤΤ⡢̤äǤۤ͡ɥŪɤޤƤΤǤ礦ɤɥХζϤʤƵԤοޤΤԤäƤޤסʥݡĻҲԡ
ɤȤέϤФ餯³ġġ