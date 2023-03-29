京都で川下りの船が転覆 撮影者「一瞬にして空気が凍った」

ԡԤžʤΤǡ̤ªľαꤷ ƤľζͻҤä ԤδѸ̾ʪפžʤΡ ͵ڤѸҡ θ˶ŤȡƬѤ˵Ť ǤƬ1ͤʹ˴ȡΤᡢäȸĤƤ롣 ϡ濴 ƼԡƬؤ?٤äƤɤִ֤ΤǤ餯̺¦ˡλĳʤˤäǤ礦͡ʤǤȡ̤餤˿ͤΩäƤ ڤϤ꤬žζͻҤƼԤäƤ줿 Ƽԡ֤̿Ĥ֤ǤܡäΩäƤ֡ޤʤȡ¦δߤԤäѤ¤ǤơؽƤ٤äƤǰ۾˵Ťޤ۵ˤ٤äƲäƤ֤ˤƶդ 28Ƥžʤ25ͤƬ4ͤꤲФ줿 λΤǡƬ滰Ϻ(51)˴ Ҥ߽졢9ͤβɤεʤɤ±˱Ф줿 ΤΤϡΥ15ʬۤɿʤפȸƤФήݥȡ Ƭϡ³9ǯ30ǯΥ٥ƥǡи˭٤äȤ ˤ4ͤƬäƤ ʹƬˤϡܪ()ɤȸƤФ롢ϩο͡ ơοϤȤʤݥ()ɤ2͡ ΤϡʤΤ 29塢ξˤĤơȹôԤ餬Ԥä ͷȹ硦˭ȬɽɤäƤƬɤưǡϤȴƤư(ɤƬ)ХɤƻŻƤݥɤοʹִ֤֤ơɤäΩľꥫХ뤿ΤȤƤäƤˤ⽮ϤɤɤäƤϩ졢礭ʴ˷ͤƤޤä ȹˤȡɡɤȸƤФƬߥž Ȥ줿ȡüʬ礭ʷ꤬ Ƽԡ(⤤ƤΤ?)(ݥ)⤢ޤβڤǤǤƤǤɡڤߤʤΤȤȤ˾äƤβʪȤȤ ΤնǤϡˤʤäƤƬܺ³Ƥ롣
FNNϡȯľαꤷ
ϡžʤ30ʬ˽ȯ
ˡͱƤΤ褦ʤΤä
̤Ƭ29ߤΤޤޡ
Ǹˤϡ()ɡ
ۤƬΩľȤήȴȤǴˤ֤ĤꡢžʤȤ
Τޤ狼롣
ԡԤžʤΤǡ̤ªľαꤷ
ƤľζͻҤä
ԤδѸ̾ʪפžʤΡ
͵ڤѸҡ
θ˶ŤȡƬѤ˵Ť
ǤƬ1ͤʹ˴ȡΤᡢäȸĤƤ롣
ϡ濴
ƼԡƬؤ?٤äƤɤִ֤ΤǤ餯̺¦ˡλĳʤˤäǤ礦͡ʤǤȡ̤餤˿ͤΩäƤ
ڤϤ꤬žζͻҤƼԤäƤ줿
Ƽԡ֤̿Ĥ֤ǤܡäΩäƤ֡ޤʤȡ¦δߤԤäѤ¤ǤơؽƤ٤äƤǰ۾˵Ťޤ۵ˤ٤äƲäƤ֤ˤƶդ
28Ƥžʤ25ͤƬ4ͤꤲФ줿
λΤǡƬ滰Ϻ(51)˴
Ҥ߽졢9ͤβɤεʤɤ±˱Ф줿
ΤΤϡΥ15ʬۤɿʤפȸƤФήݥȡ
Ƭϡ³9ǯ30ǯΥ٥ƥǡи˭٤äȤ
ˤ4ͤƬäƤ
ʹƬˤϡܪ()ɤȸƤФ롢ϩο͡
ơοϤȤʤݥ()ɤ2͡
ΤϡʤΤ
29塢ξˤĤơȹôԤ餬Ԥä
ͷȹ硦˭ȬɽɤäƤƬɤưǡϤȴƤư(ɤƬ)ХɤƻŻƤݥɤοʹִ֤֤ơɤäΩľꥫХ뤿ΤȤƤäƤˤ⽮ϤɤɤäƤϩ졢礭ʴ˷ͤƤޤä
ȹˤȡɡɤȸƤФƬߥž
Ȥ줿ȡüʬ礭ʷ꤬
Ƽԡ(⤤ƤΤ?)(ݥ)⤢ޤβڤǤǤƤǤɡڤߤʤΤȤȤ˾äƤβʪȤȤ
ΤնǤϡˤʤäƤƬܺ³Ƥ롣