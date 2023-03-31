元「ブルゾンちえみ」藤原しおり SNS全削除の背景に「苦渋の決断」か

ФݿͤΡ֥֥륾ߡפȤƿ͵ȡƣ32ˤ331ޤǤƤSNSȤYouTubeͥĺ뤳ȤȯɽĺưǤϡҺϤʤȤ˰ڤꡢĤƤȤǤӤҸޤꤹǤӤҤ⤷ɤǸȤˤϡӤʤɷǽ褦ʸդ⤢ä31ˤϡYouTubeͥǺǸۿԤե̤𤲤 ڼ̿35 ƣϡФӤΥ֥ꥢȤȤ˥˥åȡ֥֥륾 pinch Bפ2017ǯ1줿ؤʥ⤷١ܥƥӡˤͥ͵ݿͤȤʤꡢƱǯΡ24֥ƥӡ١Ʊɷϡˤǥޥ饽ʡ̳֥ۤ桼 졦ήԸ2017פΥȥåץƥˡ35פФ줿 ۤɤ֥졼̤ʤ顢2020ǯ3äƽ°̳勵ʥ٥ƥȤҤ̾Ρƣ˿ƣˡפǺƥȤڤäƤ ƣϤȤƤܤʤǤˤ˼ȤߡȤۤɤۤɡɤξ֤ʪȸ礦Τꡣ֥쥤ǥХ饨ƥȤǵ륭饯ȡǤμʬΤ˥åפػİԤ˥ĤƤʤ٤Ǻ褦ˤʤäǤإ֥륾ߡ٤Ǥ¤ꡢȤθդܲ뤳ȤǤʤǥǤεʼʬˤƣäǤ θ塢ʲҤŤʤꡢνŤ쵤ʤɡȤΥХơؤΤޤޤǤϥ١ؤɤɤʹ괶㤯ʤ٤ҤǤʹƤޤסʥƥӶȳطԡ ˿͵夤ƤȤϤĺˤϡ24֥ƥӡ٤Υޥ饽ʡޤ̳ûҷݿ̳ͤƣߤ ϱҤȤƻ¿ޤºݤΤȤä礤ҤƤޤ۸ΤΩơ1ǯƽʤ줿Ǥ̾Ѥ뤳ȡҸϥꥢαؤơѴ֡ɤ֤ȤǷ夷ޤɡʲҤˤäαؤϱˤʤޤġġסʷǽԡ ̳Ȥä礤ˤơե200ͤĶInstagramȤΰפʥݥȤä ֤Ϥ̳ȤƤϡȥ֥륾ߡɤȤƽեޤҤΤ϶ڤ̤ʤȹͤʬ⤢äΤǤϤʤǤ礦ƣInstagramȤ˷̾ΤƤ뤳ȤӤޤޤǤƼäȤȤˤΩˤ̤ȶ¤ηǡɤäȤޤסСǽԡ ҸϥƥӤΥ졢YouTubeͥSNSʳưξˡͤƤؿäƤSDGsפʤɤμҲˤĤƤȯƤ YouTubeƤǸưˤϡҼꤿΤ롣ڤȡʤȡȻפȡʼʬڤˤȤȼäơӤȤ̣ĹʥåĤŤƤ롣 ʤ4120ϡƣѡʥƥ̳饸ȡTOMOLAB.TOMORROW LABORATORY١J-WAVEˤ롣ˤĤơܿͤϲΤ
ФݿͤΡ֥֥륾ߡפȤƿ͵ȡƣ32ˤ331ޤǤƤSNSȤYouTubeͥĺ뤳ȤȯɽĺưǤϡҺϤʤȤ˰ڤꡢĤƤȤǤӤҸޤꤹǤӤҤ⤷ɤǸȤˤϡӤʤɷǽ褦ʸդ⤢ä31ˤϡYouTubeͥǺǸۿԤե̤𤲤
ڼ̿35
ƣϡФӤΥ֥ꥢȤȤ˥˥åȡ֥֥륾 pinch Bפ2017ǯ1줿ؤʥ⤷١ܥƥӡˤͥ͵ݿͤȤʤꡢƱǯΡ24֥ƥӡ١Ʊɷϡˤǥޥ饽ʡ̳֥ۤ桼 졦ήԸ2017פΥȥåץƥˡ35פФ줿
ۤɤ֥졼̤ʤ顢2020ǯ3äƽ°̳勵ʥ٥ƥȤҤ̾Ρƣ˿ƣˡפǺƥȤڤäƤ
ƣϤȤƤܤʤǤˤ˼ȤߡȤۤɤۤɡɤξ֤ʪȸ礦Τꡣ֥쥤ǥХ饨ƥȤǵ륭饯ȡǤμʬΤ˥åפػİԤ˥ĤƤʤ٤Ǻ褦ˤʤäǤإ֥륾ߡ٤Ǥ¤ꡢȤθդܲ뤳ȤǤʤǥǤεʼʬˤƣäǤ
θ塢ʲҤŤʤꡢνŤ쵤ʤɡȤΥХơؤΤޤޤǤϥ١ؤɤɤʹ괶㤯ʤ٤ҤǤʹƤޤסʥƥӶȳطԡ
˿͵夤ƤȤϤĺˤϡ24֥ƥӡ٤Υޥ饽ʡޤ̳ûҷݿ̳ͤƣߤ
ϱҤȤƻ¿ޤºݤΤȤä礤ҤƤޤ۸ΤΩơ1ǯƽʤ줿Ǥ̾Ѥ뤳ȡҸϥꥢαؤơѴ֡ɤ֤ȤǷ夷ޤɡʲҤˤäαؤϱˤʤޤġġסʷǽԡ
̳Ȥä礤ˤơե200ͤĶInstagramȤΰפʥݥȤä
֤Ϥ̳ȤƤϡȥ֥륾ߡɤȤƽեޤҤΤ϶ڤ̤ʤȹͤʬ⤢äΤǤϤʤǤ礦ƣInstagramȤ˷̾ΤƤ뤳ȤӤޤޤǤƼäȤȤˤΩˤ̤ȶ¤ηǡɤäȤޤסСǽԡ
ҸϥƥӤΥ졢YouTubeͥSNSʳưξˡͤƤؿäƤSDGsפʤɤμҲˤĤƤȯƤ
YouTubeƤǸưˤϡҼꤿΤ롣ڤȡʤȡȻפȡʼʬڤˤȤȼäơӤȤ̣ĹʥåĤŤƤ롣
ʤ4120ϡƣѡʥƥ̳饸ȡTOMOLAB.TOMORROW LABORATORY١J-WAVEˤ롣ˤĤơܿͤϲΤ