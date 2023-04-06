東海オンエア・虫眼鏡がSNSで結婚報告、メンバーは報告に驚き

͵YouTuber쳤7ȤΥĥå뺧Ȥ𤷤 ڼ̿ۤȤ2åȤǺܡ쳤뺧 ϡַ뺧ޤϤ䤷ڤŨǤ!!襤ǤȤꤤޤפȤĤŤꡢʤȤ2åȤ产Ϥμ̿ʤɤåס֥ץݡμ̿줤ƤƤޤȤʤ1⤢ޤǤ3ܤΥߥäǤפȵ ޤYouTubeͥ쳤ι٤ˤ뺧ޤפꤷươƤ̿ΥȡƤݡؤ˻ؤƤȤ顢ĥåǥȥꤹۤɥեδ֤ȤʤäƤƤ줿ưǥСΤȤ˿ȡϡ֤ΥȡϥΥߥǤ̤Ĥ̵äפͤˡַ뺧ޤפȥС˹𤲤ȡפʤ˥Сϡ֤פȶä夲 ϼȤη뺧ˤĤơYouTuber餷Ф餯ˤȤơȤ˸פȹͤƤΤ㤵Ȱ˹ԤäݤˡΤ㤵ǻؤĤʤʤѤǤϤĤƤ顣ʤǵơ˳ڤʤääơؤ٤äơʼ̿äˡ礭줿顢˾夲㤦פȡȵǤμ̿ɤåפ줿аޤ Ƥ5ʬ˻ؤĤޤޤäȵŤ־äؤʤǾäǤ٤äƤʤä㤦顣֤ΤȤƤޤäġפܲϪʹߡ̿ե䤬꼡̵Ǥʤʡפȹͤ뺧𤹤뤳ȤȤ˻äϢηаޤʹСϡ֤ǤȤޤפǽʡ 쳤ϰθԤ˳ư6YouTubeꥨСϤƤĤ䡢Ф桼礦Ȥߤġޤ롢ǡ2013ǯưƤ롣դͥư濴ˤޤޤʥưƤ͵Ƥ롣YouTubeͥϿԿ686͡71130ʬߡˡ2016ǯˤϲѸƻդǤ̿ʤɳưƤ롣
͵YouTuber쳤7ȤΥĥå뺧Ȥ𤷤
ڼ̿ۤȤ2åȤǺܡ쳤뺧
ϡַ뺧ޤϤ䤷ڤŨǤ!!襤ǤȤꤤޤפȤĤŤꡢʤȤ2åȤ产Ϥμ̿ʤɤåס֥ץݡμ̿줤ƤƤޤȤʤ1⤢ޤǤ3ܤΥߥäǤפȵ
ޤYouTubeͥ쳤ι٤ˤ뺧ޤפꤷươƤ̿ΥȡƤݡؤ˻ؤƤȤ顢ĥåǥȥꤹۤɥեδ֤ȤʤäƤƤ줿ưǥСΤȤ˿ȡϡ֤ΥȡϥΥߥǤ̤Ĥ̵äפͤˡַ뺧ޤפȥС˹𤲤ȡפʤ˥Сϡ֤פȶä夲
ϼȤη뺧ˤĤơYouTuber餷Ф餯ˤȤơȤ˸פȹͤƤΤ㤵Ȱ˹ԤäݤˡΤ㤵ǻؤĤʤʤѤǤϤĤƤ顣ʤǵơ˳ڤʤääơؤ٤äơʼ̿äˡ礭줿顢˾夲㤦פȡȵǤμ̿ɤåפ줿аޤ
Ƥ5ʬ˻ؤĤޤޤäȵŤ־äؤʤǾäǤ٤äƤʤä㤦顣֤ΤȤƤޤäġפܲϪʹߡ̿ե䤬꼡̵Ǥʤʡפȹͤ뺧𤹤뤳ȤȤ˻äϢηаޤʹСϡ֤ǤȤޤפǽʡ
쳤ϰθԤ˳ư6YouTubeꥨСϤƤĤ䡢Ф桼礦Ȥߤġޤ롢ǡ2013ǯưƤ롣դͥư濴ˤޤޤʥưƤ͵Ƥ롣YouTubeͥϿԿ686͡71130ʬߡˡ2016ǯˤϲѸƻդǤ̿ʤɳưƤ롣