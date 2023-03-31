食事は想像以上に体に大きな影響を与える？若々しさを保つ「食事術」とは

100ǯȸƤޤĤޤǤ㡹ǤͤϤɤ줯餤Ǥ礦 ϫƯʤ2021ǯȯɽǡǤϡ2019ǯη̿72Фǡη̿75ФǤ ̿ȤϡŪŪʵǽξ㳲¤ʤ֤ǲᤴ֡ ĤޤꡢʿѤʤ72Ф餤ޤǤʤǡθµʤɤޤޤͳ顢פ褦˳ưǤʤȤȡ䤿פäƤꡢ¤ϷǤ֤ϾʤΤ⤷ޤǡդǤƥȥƥθԤǤʿ߷Ϸֱܡפǿߤ 70Фαܳء٤㡹ݤĿѤˤĤơȴ衢ƹƤϤޤ ֵޤϷ͡פȡ֤ĤޤǤ㡹͡סκ礭װǤ ߤʤȡ⤷Ϥ²䤪Τ礤ˡʲΤ褦ʾɾƤϤä㤤ޤ ܤޤϷǤ ꤬ͤϡ餯Ǥ礦ֺФȤФ褯뤳ȤפȻפäƤ뤫⤷ޤ ֲΤפȷڤ֤ͤƤϤޤ ǿθˤꡢԤοȤµȤϤʤޤǤĴΥۥˤäƵ뤳Ȥ狼äƤޤ Ĥޤꡢۥǻ뤳ȤǤۥξ֤³ȡǽҤ٤褦ʾɾФ䤹ʤꡢֵޤϷǤޤײǽޤޤ ơۥǻ뤿ˡɬפʱǡϥ쥹ƥȥѥǤ ۥȤϡʬ礵벽ʪǤꡢ䤿Ǥϡߤ狼äƤǤ⡢100ʾΥۥޤϥۥΤ褦ʤΤʬ礵Ƥޤ ۥϡǾΤþϤȤʬפǺ졢դʤɤˤäȤ˱Фޤ ĤҤȤĤΥۥʬ̤Ϥ鷺Ǥ줾줬ޤä̤ȤǡΤεǽݤƤޤ ҤɤοĹӤΤ⡢찵夬ä겼äꤹΤ⡢βͤʤɤݤΤ⡢ˤʤ̲ʤΤ⡢ǤŪˬΤ⡢٤Ʋ餫ΥۥطƤꡢۥˤäƥȥ뤵Ƥޤ Ǥ⡢˽פʥۥΰĤ֥ƥȥƥפǤ ƥȥƥϡۥΰפȤƸ뤳Ȥ¿ߤסְҤĤפȤäƯФ꤬ܤ줬Ǥ Τᡢ⤷顢ֻˤϴطʤפȻפäƤޤ⤤ä뤫⤷ޤ ƥȥƥˤϡ ߤ佸ϡϡȽϤʤɤ ȤäƯꡢ䤿Τޤޤµ䤱äƤƤޤ ƥȥƥƯʤСȤηݻ뤳Ȥʤޤ Τˡ㤤ϡǤۥǤϽۥ̤ͥǤķФˤäƽۥʬ礬˸ȡƥȥƥαƶ궯褦ˤʤޤ ǶθǤϡǯۤˤʤȡƥȥƥʬ̤Ȥ⤢ꡢ65Фˤʤȡ˽Υƥȥƥʬ̤ϤޤѤʤʤȤ⤤Ƥޤ Ρֿͤ㡹ݤĥפȤʤƥȥƥΤȤȤʤΤ쥹ƥȥѥǤ ƥȥƥθϡ쥹ƥǤ쥹ƥ뤫ƥȥƥݡѴ˥ѥɬפǤ ޤѥϡȱ¡ɡȱֺ˦Ǥʤɡ˦ʪκǤΤǡѥȥƥȥƥǤʤϰϤˤ錄äưƶǤޤ ޤǡ쥹ƥϤɤ餫ȸаǤꡢݤꤹϤ褯ʤȤƤޤ쥹ƥϥۥΤȤǤꡢǽפ̤Ƥޤ ȤСּʬϷ˵äƤפȼǧ뤢봵Ԥϡ쥹ƥݤꤹ鵤ĤƤꡢǤη̤Ǥ쥹ƥͤĤͤ㤤Ȥ˰¿Ƥޤ 60Фߤ䵤ϡϤ㲼褦ˤʤꡢ줬ĹᡢˤʤäʤǤոǤ Ǥϡä˰۾ǧʤȤΤȤǤϤ굤ˤʤ뤫ˤۤˤʤäᡢȤͷΥƥȥƥͤ㲼ƤꡢƱ쥹ƥͤ150mg㎗ȡ餫㲼ǧޤ ֥쥹ƥͤ㤤ۤפȻפäƤ¿⤷ޤҤ٤Ȥƥȥƥκϥ쥹ƥǤޤ˥쥹ƥݼ̤餹쥹ƥͤ㲼ƥȥƥκմ뵤ФʤϤ㲼ʤɤξɾLOHʲǽ㲼˾ɸ˴٤äƤޤޤ ޤƥȥƥǻ뤿˽פʥѥǤϫƯʤΡܿͤοݼ2020ǯǡˡפˤȡѥϡ1.0gνšʭԡˡʾݼ褹뤳Ȥ˾ޤȤƤޤ ĤޤꡢνŤ60ԤοͤǤС60gʾ塣 100gΥѥ̤ͭϡ20g١Ʀ夬5g٤Ǥ顢ռƿȤʤȡŪȤ֤ˡ ֻ֤ʤסֿ٤ΤݤפȤäƥ顼ѥСɤЧΤʤɤñʤΤǺѤޤꤹȡɤƤ˴٤äƤޤ ¾ˤäȤȤäƤʤХΰ³ƤͤդǤ οΥХʤȻפͤϡʬʤοǤɤ줯餤Υѥݼ褷Ƥ뤫ľƤߤޤ礦ޤåȤʤɤǥ쥹ƥ٤Ƥ⡢ۥ˴٤뷹ޤ ̤˥ֵޤϷפ˶ᤤ֤ѸǤϥե쥤ȸޤ ե쥤ȤϡϷǯزƤֹԤζϤư㲼Ƥ֡פΤȤǡֵסϷפȤạ̈ɽѸΡfrailtyפˤդǤ ⤦狼䤹⤹ȡµǤϤʤεǽǧεǽ㲼ײˤʤξ֡ ײμפȤȸˤ礲ʹ뤫⤷ޤᤤͤ60Фե쥤ˤʤꡢ65аʾ2025οͤե쥤ǤȤĴ̤⤢ޤ ʤߤˡʥ륹ɡCOVID19ˤҤ뤤͡ФꡢͤȲΤꤹ褦ˤʤäƤ顢ե쥤ˤʤԤɤɤƤޤ ǯ6äե쥤ȯɼԤʥ륹ήԸǯ16ˤޤäƤ뤽Ǥ ѥǤʤϤȤߥͥʤɤƤͤϡե쥤˴٤䤹Ȥ狼äƤޤʪݤäƳǤαƶ餷ȤĴ뤳Ȥϡե쥤륵װǤư̤㲼㲼ʤɤͽɤˤĤʤޤ ǯŤͤƤ鵤ĤΤǤϤʤĤޤǤߤ佸Ϥ⤯ХХƯΤʤܥХ˵ۤ뤳ȤڤǤ ܹƤǤϥƥȥƥֵޤϷפȤװǤ뤳Ȥ顢ѥȥ쥹ƥνƤޤ2ĤˤۤФ櫓ǤϤޤ ĤޤǤ㡹ȹͤʤ顢Ҽ3ĤαܤѶŪݤ뤳Ȥᤷޤ ܤϡޤǤҲ𤷤ƤȤꡢѥǤ ѥƤȡ¡桢ۥʤɤʬ˺줺̤̤Ǥޤޤʥȥ֥뤬ޤ ܤϡߥͥ롣 ä˰ϡȤηݻ뤦ǡʱǤǤ ܤϹʪ ʪݤ뤳ȤǡΤĴϷ⤿餹Ǥˤ˦λɤȤǤޤ ĤޤǤ㡹ͤοϡ3ĤαܤХ褯Ƥ뿩Ǥ ҡͤˤƤФȻפޤ Ǹ3Ĥαܤݤ䤹ʤĤҲ𤷤ޤ ϡʪݤȥӥߥCʳΡʹ֤ΤˤȤäɬפʱǤ٤ƴޤޤƤ֥ѡաɡסѥ7.3gߥͥΰ0.7mg¿ޤޤƤޤ 쥹ƥͳ˷ɱ줿⤢ޤϲá ǤΥ쥹ƥ̤ˤϲʳŪʺʤȤƤޤ ǾФɤޤޤƤޤΤǡӡܶ̾Ƥʤɤˤơ٤ƤۤǤ ˤϡ100g 2225g ٤ȡѥ˭٤˴ޤޤƤޤ ۤˡDHAEPA륷ࡢӥߥDӥߥEʤɤݤ뤳ȤǤޤɮ٤ʤΤǤ ˤϡӥߥC6000ܤιϤΤǤȰݤȸΨ褯ۼǤȰݼ褹ȹѤȤƤ뤿ᡢХʤɤȰ֤ᡢƿ٤Τ֤Ǥ ݼ̤ϡɤȤʤ6ڤ100gˡڤȤʤڤ80g٤褤Ǥ礦 ¾ˤʤ顢ֿȡʥåġǼƦ̤ͤȥޥȡ˥˥Ǥ ̤ͤ˥˥ˤϹݺѤꡢήʤɤθ̤⤤ꥷޤޤƤޤꥷǥӥߥB1ȷӤĤȥߥѤꡢϫ̤Ԥۤƥȥƥ䤹̤⤢ȹͤƤޤ ޤȥޥȤ˴ޤޤꥳԥˤϡ˶ѤήѤ뤿ᡢϷ转¡ʤɤµͽɤ˸̤ȤƤޤ ҡΤ㡹ݤĿʤ˼졢ޤϷߡե쥤ĤޤǤ⸵Ǥ뿩äƤФȻפޤ ʿ߷ ա
㡹ݤĿѤȤϡʼ̿kotoruPIXTA
ʾΤ礭ʱƶͿ
ФƤⶽ̣Ƥ뵤ʤ
ȽϤ㲼
ʪ˺줬Ҥɤʤä
Ф뵤ˤʤ줺֤ˤʤäƤ
ΤϴñˤǤȤǤʤʤä
饤´˽䤹
줬ʤʤ줺뤤
褯̲ʤ
ʤɤˤ
ߤʤ
ޤϷͤ˶̤ʤ
פˤ
鲼ä¡äĤˤ
ɤνݤ
쥹ƥϥۥΤ
ϡײפԤäƤ롩
ɬפʱǤ٤ƴޤޤ֥ѡաɡ
100ǯȸƤޤĤޤǤ㡹ǤͤϤɤ줯餤Ǥ礦
ϫƯʤ2021ǯȯɽǡǤϡ2019ǯη̿72Фǡη̿75ФǤ
̿ȤϡŪŪʵǽξ㳲¤ʤ֤ǲᤴ֡
ĤޤꡢʿѤʤ72Ф餤ޤǤʤǡθµʤɤޤޤͳ顢פ褦˳ưǤʤȤȡ䤿פäƤꡢ¤ϷǤ֤ϾʤΤ⤷ޤǡդǤƥȥƥθԤǤʿ߷Ϸֱܡפǿߤ 70Фαܳء٤㡹ݤĿѤˤĤơȴ衢ƹƤϤޤ
ֵޤϷ͡פȡ֤ĤޤǤ㡹͡סκ礭װǤ
ߤʤȡ⤷Ϥ²䤪Τ礤ˡʲΤ褦ʾɾƤϤä㤤ޤ
ܤޤϷǤ
꤬ͤϡ餯Ǥ礦ֺФȤФ褯뤳ȤפȻפäƤ뤫⤷ޤ
ֲΤפȷڤ֤ͤƤϤޤ
ǿθˤꡢԤοȤµȤϤʤޤǤĴΥۥˤäƵ뤳Ȥ狼äƤޤ
Ĥޤꡢۥǻ뤳ȤǤۥξ֤³ȡǽҤ٤褦ʾɾФ䤹ʤꡢֵޤϷǤޤײǽޤޤ
ơۥǻ뤿ˡɬפʱǡϥ쥹ƥȥѥǤ
ۥȤϡʬ礵벽ʪǤꡢ䤿Ǥϡߤ狼äƤǤ⡢100ʾΥۥޤϥۥΤ褦ʤΤʬ礵Ƥޤ
ۥϡǾΤþϤȤʬפǺ졢դʤɤˤäȤ˱Фޤ
ĤҤȤĤΥۥʬ̤Ϥ鷺Ǥ줾줬ޤä̤ȤǡΤεǽݤƤޤ
ҤɤοĹӤΤ⡢찵夬ä겼äꤹΤ⡢βͤʤɤݤΤ⡢ˤʤ̲ʤΤ⡢ǤŪˬΤ⡢٤Ʋ餫ΥۥطƤꡢۥˤäƥȥ뤵Ƥޤ
Ǥ⡢˽פʥۥΰĤ֥ƥȥƥפǤ
ƥȥƥϡۥΰפȤƸ뤳Ȥ¿ߤסְҤĤפȤäƯФ꤬ܤ줬Ǥ
Τᡢ⤷顢ֻˤϴطʤפȻפäƤޤ⤤ä뤫⤷ޤ
ƥȥƥˤϡ
ߤ佸ϡϡȽϤʤɤ
ȤäƯꡢ䤿Τޤޤµ䤱äƤƤޤ
ƥȥƥƯʤСȤηݻ뤳Ȥʤޤ
Τˡ㤤ϡǤۥǤϽۥ̤ͥǤķФˤäƽۥʬ礬˸ȡƥȥƥαƶ궯褦ˤʤޤ
ǶθǤϡǯۤˤʤȡƥȥƥʬ̤Ȥ⤢ꡢ65Фˤʤȡ˽Υƥȥƥʬ̤ϤޤѤʤʤȤ⤤Ƥޤ
Ρֿͤ㡹ݤĥפȤʤƥȥƥΤȤȤʤΤ쥹ƥȥѥǤ
ƥȥƥθϡ쥹ƥǤ쥹ƥ뤫ƥȥƥݡѴ˥ѥɬפǤ
ޤѥϡȱ¡ɡȱֺ˦Ǥʤɡ˦ʪκǤΤǡѥȥƥȥƥǤʤϰϤˤ錄äưƶǤޤ
ޤǡ쥹ƥϤɤ餫ȸаǤꡢݤꤹϤ褯ʤȤƤޤ쥹ƥϥۥΤȤǤꡢǽפ̤Ƥޤ
ȤСּʬϷ˵äƤפȼǧ뤢봵Ԥϡ쥹ƥݤꤹ鵤ĤƤꡢǤη̤Ǥ쥹ƥͤĤͤ㤤Ȥ˰¿Ƥޤ
60Фߤ䵤ϡϤ㲼褦ˤʤꡢ줬ĹᡢˤʤäʤǤոǤ
Ǥϡä˰۾ǧʤȤΤȤǤϤ굤ˤʤ뤫ˤۤˤʤäᡢȤͷΥƥȥƥͤ㲼ƤꡢƱ쥹ƥͤ150mg㎗ȡ餫㲼ǧޤ
֥쥹ƥͤ㤤ۤפȻפäƤ¿⤷ޤҤ٤Ȥƥȥƥκϥ쥹ƥǤޤ˥쥹ƥݼ̤餹쥹ƥͤ㲼ƥȥƥκմ뵤ФʤϤ㲼ʤɤξɾLOHʲǽ㲼˾ɸ˴٤äƤޤޤ
ޤƥȥƥǻ뤿˽פʥѥǤϫƯʤΡܿͤοݼ2020ǯǡˡפˤȡѥϡ1.0gνšʭԡˡʾݼ褹뤳Ȥ˾ޤȤƤޤ
ĤޤꡢνŤ60ԤοͤǤС60gʾ塣
100gΥѥ̤ͭϡ20g١Ʀ夬5g٤Ǥ顢ռƿȤʤȡŪȤ֤ˡ
ֻ֤ʤסֿ٤ΤݤפȤäƥ顼ѥСɤЧΤʤɤñʤΤǺѤޤꤹȡɤƤ˴٤äƤޤ
¾ˤäȤȤäƤʤХΰ³ƤͤդǤ
οΥХʤȻפͤϡʬʤοǤɤ줯餤Υѥݼ褷Ƥ뤫ľƤߤޤ礦ޤåȤʤɤǥ쥹ƥ٤Ƥ⡢ۥ˴٤뷹ޤ
̤˥ֵޤϷפ˶ᤤ֤ѸǤϥե쥤ȸޤ
ե쥤ȤϡϷǯزƤֹԤζϤư㲼Ƥ֡פΤȤǡֵסϷפȤạ̈ɽѸΡfrailtyפˤդǤ
⤦狼䤹⤹ȡµǤϤʤεǽǧεǽ㲼ײˤʤξ֡
ײμפȤȸˤ礲ʹ뤫⤷ޤᤤͤ60Фե쥤ˤʤꡢ65аʾ2025οͤե쥤ǤȤĴ̤⤢ޤ
ʤߤˡʥ륹ɡCOVID19ˤҤ뤤͡ФꡢͤȲΤꤹ褦ˤʤäƤ顢ե쥤ˤʤԤɤɤƤޤ
ǯ6äե쥤ȯɼԤʥ륹ήԸǯ16ˤޤäƤ뤽Ǥ
ѥǤʤϤȤߥͥʤɤƤͤϡե쥤˴٤䤹Ȥ狼äƤޤʪݤäƳǤαƶ餷ȤĴ뤳Ȥϡե쥤륵װǤư̤㲼㲼ʤɤͽɤˤĤʤޤ
ǯŤͤƤ鵤ĤΤǤϤʤĤޤǤߤ佸Ϥ⤯ХХƯΤʤܥХ˵ۤ뤳ȤڤǤ
ܹƤǤϥƥȥƥֵޤϷפȤװǤ뤳Ȥ顢ѥȥ쥹ƥνƤޤ2ĤˤۤФ櫓ǤϤޤ
ĤޤǤ㡹ȹͤʤ顢Ҽ3ĤαܤѶŪݤ뤳Ȥᤷޤ
ܤϡޤǤҲ𤷤ƤȤꡢѥǤ
ѥƤȡ¡桢ۥʤɤʬ˺줺̤̤Ǥޤޤʥȥ֥뤬ޤ
ܤϡߥͥ롣
ä˰ϡȤηݻ뤦ǡʱǤǤ
ܤϹʪ
ʪݤ뤳ȤǡΤĴϷ⤿餹Ǥˤ˦λɤȤǤޤ
ĤޤǤ㡹ͤοϡ3ĤαܤХ褯Ƥ뿩Ǥ
ҡͤˤƤФȻפޤ
Ǹ3Ĥαܤݤ䤹ʤĤҲ𤷤ޤ
ϡʪݤȥӥߥCʳΡʹ֤ΤˤȤäɬפʱǤ٤ƴޤޤƤ֥ѡաɡסѥ7.3gߥͥΰ0.7mg¿ޤޤƤޤ
쥹ƥͳ˷ɱ줿⤢ޤϲá
ǤΥ쥹ƥ̤ˤϲʳŪʺʤȤƤޤ
ǾФɤޤޤƤޤΤǡӡܶ̾Ƥʤɤˤơ٤ƤۤǤ
ˤϡ100g 2225g ٤ȡѥ˭٤˴ޤޤƤޤ
ۤˡDHAEPA륷ࡢӥߥDӥߥEʤɤݤ뤳ȤǤޤɮ٤ʤΤǤ
ˤϡӥߥC6000ܤιϤΤǤȰݤȸΨ褯ۼǤȰݼ褹ȹѤȤƤ뤿ᡢХʤɤȰ֤ᡢƿ٤Τ֤Ǥ
ݼ̤ϡɤȤʤ6ڤ100gˡڤȤʤڤ80g٤褤Ǥ礦
¾ˤʤ顢ֿȡʥåġǼƦ̤ͤȥޥȡ˥˥Ǥ
̤ͤ˥˥ˤϹݺѤꡢήʤɤθ̤⤤ꥷޤޤƤޤꥷǥӥߥB1ȷӤĤȥߥѤꡢϫ̤Ԥۤƥȥƥ䤹̤⤢ȹͤƤޤ
ޤȥޥȤ˴ޤޤꥳԥˤϡ˶ѤήѤ뤿ᡢϷ转¡ʤɤµͽɤ˸̤ȤƤޤ
ҡΤ㡹ݤĿʤ˼졢ޤϷߡե쥤ĤޤǤ⸵Ǥ뿩äƤФȻפޤ
ʿ߷ ա