高齢者の「免許返納」はじつは年々減っていた？池袋暴走事故がピーク

ɥ饤СαžΥߥ䡢ˤΤ¿ȯƤ롣ỴʻΤ礭ƻƤˤ⤫餺ɥ饤СˤΤϸʤϤҲȤäƤ⤤ҤȤĤβȤơžȵڤμǼƤ뤬֤ϤɤʤäƤΤޤǼʳкϤɤʤäƤΤɥ饤С­ʤ˹𲽤ʤࡢȥɥ饤Сθ⤢碌ƤߤƤߤ ˽ΡפȵǼΥԡ Ԥˤ̻Τ¿ȯ桢ۤäƤ櫓ˤϤʤǯ513Ԥȵ٤ʤäŪˤϡޤ75аʾ˵̳դƤƤ70ФޤǰԹֽ֤ʤФʤʤʤä ԤˤΤϰ˸ʤ Photo by iStock ɥ饤СˤΤɤˡϲ̤ƤΤ˻פ⤫֤ΤԤˤ뱿žȵڤμǼǤ롣Τ򵯤ꥹ⤤ɥ饤Сˡž򤵤ʤȤǤ롣 ǤϡԤˤ뱿žȵڤμǼθϤɤʤΤ ٻģȯɽˤȡǯιԤˤ뱿žȵǼԤϡҤ餬Ȥʤä˽Τ2019ǯˤ601022ͤȲ¿Ͽ2021ǯǼԤ517040͡2022ǯ448476ͤȤʤäƤꡢθǯƤ롣 ɥ饤СΤϡɤΤ褦װΤΤ¿ΤžȵڤǼ¿ä2019ǯȯ75аʾιžԤˤ˴Τ358Ǥ롣ʲװν̤Ǥʽŵٻģ¸ǯˤ̻˴ΤȯˤĤơסˡ ŬʥϥɥŬ֥졼ȥƧߴְ㤤ޤˡ30 ְԳǧ19 Ūա̡žˡ19 ֳŪաƸˡ10 ȽǤθ7 θΤŬפ¿ȤߤƤ狼褦ˡФŤͤˤĤơǧǽϤֻȽ®٤ƤΤȤǧƤɥ饤Сɤۤɤ뤳Ȥ NEXCOܤĴˤȡˤʤФʤۤɱž˼ȤĴ̤ФƤ롣6669Ф73.57074Ф7575аʾˤäƤ79.4󡢼¤8οͤž˼äƤΤ μɽ줫֤魯ԤλΤ¾ͻʬϻΤʤɵϤʤȻפäƤɥ饤С¿ΤäȤƤ⼫٤Ϥʤּ֤ξ㤷פ꤬ޤӽФƤפʤɼǤžƤޤΤǤ ԤΡֱž˼פȤۤȵǼԤοˤƤ롣 ֥ݥȵפǻΤϸΤ žȵڤǼʳˡɥ饤СΤ򵯤ꥹ򸺤餹ΤϤʤΤžȵڤǼ˰˼֤ž뤳ȤǤΤ롣줬žݡȼָȵʥݥȵˤǤ롣 žݡȼ֡ʥݥˤȤϡܤԼԤ㳲ʪʤɤΤɥ饤С˷ٹ𤷤꼫ưǥ֥졼ư־ﳲڸ֥졼פ䡢롦֥졼ʤɤΥڥƧߴְ㤨˵ȯʤޤ֥ڥƧߴְ㤤ȯ֡פʤɤεǽäƤξΤȤ򤤤 Photo by iStock ޤǤռưݸˤʤʤɥåȤ롣 ݥȵǤϡ嵭ΰžٱ֤ܤ줿̼ư֡ʥݥˤΤߡž뤳ȤǤȵ٤ΤȤ򤤤դ֤μξоݳȤʤ롣 ȵ٤ϡԸǤϤʤǯ̤˴طʤǤ롣ž˼ʤͤˤȤäƤ⡢²ʤɼϤ¿ˤϤǤ ݥϷ褷ǽǤϤʤư֤ȤϰۤʤꡢƤŬڤ˺ư櫓ǤϤʤޤǤɥ饤СФ뵻ѻٱǤꡢϤξ˱ž򤷤ʤФʤʤ ݥȵϡDZž԰¤ĤĤ⡢֤ɬפȵǼ򤿤餦ͤꤷƺ줿٤ȵ饵ݥȵڤؤ褦ʶϤϰڤʤǤŪʤΤǤ롣 ζϤΤʤ٤֤ˤƤ褦˴Ƥʤʤ ˤʤäƤ뿦ȥɥ饤Сι ̥ɥ饤Сꡢȥɥ饤Сι𲽤Ϥ꿼Ǥ롣򺣡ƤˡΧˤ굯Ǥ2024ǯסʡ2024ǯ4ʹߤɥ饤СǯֳֻϫƯξ¤960֤¤뤳Ȥȯˤ⡢ɥ饤Сι𲽤꤬꿼Ǥ롣

͵ۥ饤׺Ƥӡɥ饤С­ʪήȳ2Ĥ 2020ǯĴˤȡƻϩʪȤ˽ͤΤ4050Ⱦ44Ⱦ᤯롣ǯؤ29аʲγ10Ф60ʾ16Ƥ롣 ȳˤäƤϡ65аʾȤʤΤ46.2Ƥꡢɥ饤СȾ᤯ɥ饤СǤ롣 Photo by iStock ޤ̳Ĺ٤Ƹ٤ΤȤ⻺ʿ7781.8⤢ꡢԤϤ餶ʤΤǤʽŵ̳ʡϫƯĴ׵ڤϥ䡼Ϣˡ οϺ帺뤳ȤϤʤ10ǯ塢20ǯˤϤ˹𲽤®ƤȤͽۤ롣 ¾ȼ٤ƹԤ¿Ưȳޤ޾äΥɥ饤СԤǡܤĤʤžǥҥҥ䤷ͤ⾯ʤʤǤɥ饤СξֵݤǤϤʤ԰¤ˤʤäҤξֵݤäʹȤ롣 ƥҤϡɥ饤СФƤɤΤ褦бȤäƤΤϥ䡼ϢΥ󥱡ĴˤȡͭγФǤϤʤ濴ˤꡢ¿ʤɤơɥ饤СοΤôڤꡢϤݻǤкȤäƤҤ¿ ޤȤʤäɥ饤С̳ŻʤɤФִƤҤ⤢롣줫ϡɥ饤СѤˤäƤϡ̳֤̳ɤΤ褦ꤹ뤫פǤ롣 ѡȥޡϹɥ饤Сε礫 ǯ3ܸ̳ҤGO Crewʥ롼ˡפߤϥȳǺޤǤˤʤäѡȥޡƳץۼ֤Τߤη޼ֱĶȤǤ롣 Photo by iStock ĶȤδܤǤήĶȤˤֵޥϥɥסֵޥ֥졼פʤɤΡֵޡפդưǤŪˤŪˤô򤫤ʤƯǤ롣 ߤϡؤե꡼󥹤򥿡åȤˤɥ饤С罸Ϲԥɥ饤Сˤ⥿åȤƤ⤷ʤ 礭ʳɥ饤СʤʤСʪΰưˤͤΰưˤ¿ʱƶͿ롣οȥɥ饤С­ξߤơɥ饤СΥꥹôǾ¤ޤк򤷤ʤοǤʤǤ ǯã鶯ŪȵڤǼ٤Ȥո⤢롣ˡΧǷƤޤв褹褦ñǤϤʤ2024ǯפ俦ȥɥ饤С­Ϥθ̱ɥ饤СͣμȤäλʤɡʣ߹äƤ롣 Ϥθ̼ʤĶ뤳ȤϤΤȤǤ뤬Ԥ֤αž򤷤ʤƤĶޤĿ͸ĿͤФȵǼˤܤ˸벿ΥåȤܺʤɡ¦ˤѶŪưƤۤΤ žȵǼݥȵ줾˶ϤʤΤˡʤ򤹤ջפˤä˻פ뤫⤷ʤ