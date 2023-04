Awas Perang Pecah di Asia: China "Ngamuk"

Jakarta, CNBC Indonesia - China murka ke Taiwan dan Amerika Serikat (AS). Negeri Presiden Xi Jinping itu berjanji bakal menanggapi tegas pertemuan tingkat tinggi antara keduanya.

Kementerian Luar Negeri China mengecam pertemuan antara Ketua DPR AS Kevin McCarthy dan Presiden Taiwan Tsai Ing-wen di California. Tsai berjumpa dengan delegasi politisi AS dari partai Republik dan Demokrat saat singgah di AS pada Rabu setelah mengunjungi Guatemala dan Belize, dua sekutu resmi Taipei.

"Menanggapi tindakan kolusi nan sangat keliru antara AS dan Taiwan, China bakal mengambil langkah tegas dan efektif untuk menjaga kedaulatan nasional dan integritas wilayah," tegas kementerian itu dalam sebuah pernyataan Rabu nan diterbitkan oleh Xinhua, dikutip AFP Kamis (6/4/2023).

Beijing menyatakan Taiwan sebagai wilayahnya dan menolak setiap kontak resmi nan dimiliki Taipei dengan negara lain. China telah berjanji suatu hari bakal merebutnya, dengan paksa jika perlu.

"Pertemuan hari Rabu sangat melanggar prinsip satu-China," kata kementerian itu, merujuk pada kebijakan nan secara resmi diakui oleh AS selama beberapa dekade.

"Masalah Taiwan adalah inti dari kepentingan inti China dan garis merah pertama nan tidak boleh dilanggar dalam hubungan China-AS," tambah kementerian itu.

Kementerian Pertahanan Nasional China juga mengecam pertemuan Tsai dan McCarthy. China, ujarnya menentang segala corak hubungan resmi antara AS dan Taiwan.

"(Tentara Pembebasan Rakyat China) PLA bakal dengan tegas menjaga kedaulatan dan integritas teritorial China, serta perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan," tambah kementerian itu.

Sementara itu kemarin, tentara China juga dilaporkan melakukan latihan militer kemarin. Latihan ini melibatkan pasukan darat, laut dan udara dengan misi pendaratan amfibi.

Ini dilakukan beberapa saat sebelum McCarthy dan Tsai bertemu. Media penyiaran China CCTV melaporkan sejumlah kendaraan lapis baja ambifijuga turut dalam latihan.

Kendaraan perang itu memasuki kapal pendaraan angkatan laut China guna melakukan serangan ke ara pantai. Pasukan bersenjata grup 72 angkatan darat juga datang termasuk sejumlah heli nan diangkut angkatan laut.

Menurut analis tanda perang di Asia makin. Peneliti dan penulis Jonathan D.T. Ward mengatakan potensi makin tinggi lantaran Tsai mengunjungi AS.

"Dunia telah menyaksikan satu rezim otoriter mengobarkan perang melawan tetangga nan demokratis," ujarnya dalam bukunya nan berjudul The Decisive Decade and China's Vision of Victory yang, dikutip Express.



Sebelumnya di 2022, China juga pernah tersulut emosi lantaran Ketua DPR AS kala itu, Nancy Pelosi, berjamu ke Taipe. China intensif mengirimkan jet-jet tempurnya ke langit dekat Taiwan sejak saat itu.

