Bos Kadin Ramal Bisnis Energi Hijau Cuan Besar di Masa Depan

Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menilai upaya energi hijau berpeluang cuan besar di masa mendatang. Hal ini lantaran meningkatnya permintaan terhadap produk teknologi nan bisa mendukung terwujudnya net zero emission pada 2060.

Ketua Umum Kadin Arsjad Rasjid menyebut upaya daya hijau merupakan upaya masa depan nan menjanjikan.

"Makanya, kami membujuk semuanya. Pertama, ikut serta dan mengatakan 'hei ini ada cuannya bos'. Kalau enggak ada cuannya ngapain," kata Arsjad dalam Podcast Money Honey CNNIndonesia.com.

"Jadi ini betul-betul business of the future, not only the future, business of today, sampai ke depan," lanjutnya.

Arsjad menambahkan ada banyak tantangan dalam mewujudkan net zero emission. Tantangan nan dirasakan baik perusahaan besar, menengah, dan mini bakal berbeda. Begitu juga dengan tantangan upaya di beragam sektor bakal berbeda. Maka dari itu, diperlukan peta bagi upaya untuk mendukung tercapainya net zero emission.

Untuk itu, pengusaha membentuk Kadin Net Zero Hub sebagai wadah berbincang tentang teknologi untuk mewujudkan ekosistem rendah emisi di Indonesia. Para pembicara di Indonesia nantinya bakal dibawa ke tingkat ASEAN. Dengan begitu, Indonesia tidak bakal didikte oleh negara lain.



"Negara maju kadang bilang 'lu mesti gini ya'. Entar dulu ya, kudu ngerti dong, kita ini beda sama nan di sana. Jadi langkah kita, kapan waktunya, prosesnya beda. Enggak bisa setiap negara sama," kata Arsjad.

