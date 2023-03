China Darurat Populasi! Penduduk Menyusut, Ini Biang Keroknya

Jakarta, CNBC Indonesia - Kota pusat upaya China, Shanghai, mengalami penurunan populasi sepanjang 2022. Hal ini menjadi penurunan pertama dalam lima tahun terakhir.

Melansir Reuters, penurunan populasi terjadi setelah pihak berkuasa memberlakukan penguncian Covid-19 nan ketat, sehingga lebih dari 250.000 pekerja migran pergi dari kota tersebut.

Data nan diterbitkan oleh biro statistik Shanghai pada Selasa (28/3/2023) menunjukkan kota padat itu mempunyai 24,76 juta orang tahun lalu, dibandingkan dengan 24,89 juta orang pada 2021.

Angka Shanghai muncul setelah Beijing juga mencatat penurunan populasi pertamanya sejak 2003. Populasi China turun tahun lampau untuk pertama kalinya dalam enam dekade, akibat terbebani oleh meningkatnya biaya hidup terutama di pusat kota, pertumbuhan ekonomi nan lemah, dan perubahan sikap dalam membesarkan keluarga.

Menurut survei resmi oleh biro tersebut, sekitar 60% orang nan tinggal di Shanghai mengatakan mereka hanya menginginkan satu anak alias tidak sama sekali. Lebih dari 28% masyarakat Shanghai nan disurvei mengatakan mereka tidak berencana menambah anak lantaran tingginya biaya pengasuhan anak.

Tingkat kelahiran Shanghai turun menjadi 4,4 per 1.000 orang dari 4,7 tahun sebelumnya, sementara tingkat kematiannya meningkat menjadi 6,0 per 1.000 orang dari 5,6 lantaran populasi nan menua dengan cepat. China tahun lampau mencatat tingkat kelahiran terendah, ialah 6,77 per 1.000 orang.

Sekitar 18,7% populasi Shanghai berumur lebih dari 65 tahun, di atas rata-rata nasional sebesar 14,9%.

Banyak wanita di Shanghai menunda mempunyai anak selama penguncian Covid nan ketat pada April dan Mei tahun 2022 lalu. Para mahir demografi menyebut penguncian ketat dapat merusak kemauan mereka untuk mempunyai anak.

Prihatin dengan penyusutan populasi China, penasihat politik pemerintah telah membikin lebih dari 20 rekomendasi untuk meningkatkan nomor kelahiran, meskipun para mahir mengatakan perihal terbaik nan bisa mereka lakukan adalah memperlambat penurunan populasi.

