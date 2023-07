Daftar Harga BBM Terbaru di SPBU Indonesia

Jakarta, CNN Indonesia --

BP AKR menurunkan nilai bahan bakar mesin (BBM) mulai 13 Juli 2023 untuk wilayah Jabodetabek. Sebaliknya, Pertamina dan Shell kompak meningkatkan nilai BBM sejak awal Juli.

"Per tanggal 13 Juli 2023, nilai BBM BP 92 dan BP 90 di semua SPBU BP nan berada di wilayah Jabodetabek TURUN," bunyi keterangan resmi BP AKR nan dikutip pada Kamis (13/7).

BP 90 turun dari Rp12.840 per liter menjadi Rp12.740 per liter. Kemudian BP 92 turun dari Rp12.920 per liter ke Rp12.820 per liter.

Sedangkan BP Ultimate tetap dengan nilai Rp13.780 per liter dan BP Diesel tetap dengan nilai Rp13.160 per liter.

Sementara itu, SPBU Pertamina menaikkan tiga jenis BBM ialah pertamax turbo, dexlite dan pertamina dex.

Harga pertamax turbo di Jakarta naik dari sebelumnya Rp13.600 per liter menjadi Rp14 ribu per liter, dexlite naik dari Rp12.650 per liter menjadi Rp13.150 per liter, dan pertamina dex dari nilai awal Rp13.250 per liter naik menjadi Rp13.550 per liter.

Sedangkan nilai pertamax, pertalite dan biosolar tetap.

Adapun Shell meningkatkan semua nilai jenis BBM. Harga shell super dari Rp12.630 per liter naik menjadi Rp12.920 per liter. Shell v power dari Rp13.400 per liter menjadi Rp13.780 per liter.

Shell v power diesel nan awalnya dibanderol Rp13.290 per liter menjadi Rp13.590 per liter, dan shell v-power nitro+ dari Rp13.670 per liter menjadi Rp14.120 per liter.

Berikut daftar nilai BBM terbaru di SPBU Pertamina, Shell, BP dan Vivo:

Pertamina

- Pertamax: Rp12.400 per liter

- Pertamax Turbo: Rp14 ribu per liter

- Dexlite: Rp13.150 per liter

- Pertamina Dex: Rp13.550 per liter

- Pertalite: Rp10.000 per liter

Shell

- Shell Super : Rp12.920 per liter

- Shell V-Power: Rp13.780 per liter

- Shell V-Power Diesel: Rp13.590 per liter

- Shell V-power Nitro+: Rp14.120 per liter

BP

- BP Ultimate: Rp13.780 per liter

- BP 92: Rp12.820 per liter

- BP 90: Rp12.740 per liter

- BP diesel: Rp13.160 per liter

Vivo

- Revvo 90: Rp11.200 per liter

- Revvo 92: Rp12.700 per liter

- Revvo 95: Rp13.580 per liter

