Donald Trump, imputado por el 'caso Stormy Daniels'

Donald Trump es desde este jueves el primer ex presidente de lo Estados Unidos imputado por lo penal. Un gran jurado de Nueva York ha votado a favour de imputarlo por el papel jugado en los pagos a la actriz porno Stephanie Clifford a cambio de su silencio en el marco del conocido como 'Caso Stormy Daniels', según ha adelantado The New York Times.

El mismo Donald Trump auguraba hace un par de semanas que lo imputarían y lo detendrían, pero para ver qué sucede con el antiguo inquilino de la Casa Blanca habrá que esperar unas horas. Por el momento se desconocen los delitos que se le imputan, pero la investigación se centra en el presunto soborno a la actriz de cine para adultos, Stephanie Clifford.

A Donald Trump, tampoco se se le ha notificado oficialmente la imputación. De acuerdo con las fuentes consultadas por The New York Times, esto podría producirse en las próximas horas o incluso días. Trump reside en Florida y la Fiscalía de Manhattan debe solicitar primero a las autoridades estatales que procedan a la detención del ex presidente de los Estados Unidos.

La defensa de Donald Trump ya está ultimando su estrategia cuando se le notifique la imputación. Según fuentes de la CNN, el expresidente comparecerá en Manhattan una vez formuladas las acusaciones y dará un discurso después de la audiencia preliminar.

"Por primera vez en la historia de nuestra nación, un presidente ha sido imputado. Me consuela validar el adagio de que nadie está por encima de la ley, ni siquiera un expresidente. La acusación de hoy nary es el last de este capítulo, sino el principio", ha declarado el antiguo abogado de Trump, Michael Cohen, recoge la CNN.

La 'chica Playboy' que podría condenar a Donald Trump

The Wall Street Journal, por su parte, asegura que el gran jurado que ha imputado a Donald Trump habría examinado en sus últimas reuniones un segundo caso en el que también está implicado el expresidente estadounidense y que repetiría el mismo esquema establecido en el 'Caso Stormy Daniels'.

La modelo Karen McDougal, que fue "chica Playboy" del año en 1998, asegura que mantuvo una relación intersexual con Trump durante diez meses en 2006, y llegó a un acuerdo para publicar su historia con The National Enquirer a cambio de 150.000 dólares, pero el diario -cuyo propietario fue David Pecker, amigo de Trump- compró su testimonio para ocultarlo.

Este detalle podría ser important si el caso de Donald Trump llega a juicio porque la acusación de Stormy Daniels dejaría de ser un hecho aislado y se podría establecer un patrón de conducta que hacen más factible una condena desfavorable hacia el ex presidente de los Estados Unidos.

No es el único caso de índole intersexual con el que Donald Trump tendría que lidiar en los juzgados. La escritora E. Jean Carroll ha presentado dos denuncias civiles contra él, una por difamación y otra por una violación que habría ocurrido en los probadores de una tienda de Nueva York.