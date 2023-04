Dunia di Ambang Perang Nuklir, Ada Sinyal Baru Vladimir Putin

Jakarta, CNBC Indonesia - Kekhawatiran bakal pecahnya perang nuklir makin menjadi. Terbaru, Rusia memberi sinyal baru soal penguatan nuklir nan bakal dilakukan negeri tersebut.

Rusia dan sekutu dekatnya Belarusia mengadakan pertemuan, Rabu-Kamis (6/4/2023) waktu setempat. Presiden Vladimir Putin dan timpalannya Alesandr Lukashenko berjumpa di Moskow membicarakan penguatan senjata.

Mengutip CNN International, keduanya membahas pengerahan senjata nuklir taktis dan strategis di Belarusia. Ini untuk menghadapi ancaman sekutu Ukraina, Amerika Serikat (AS) cs.

"Saya kudu mengatakan bahwa banyak nan telah dilakukan sebagai hasil kerja berbareng kami di semua bidang," kata Putin.

"Besok kita bakal membahas semua ini. Ini menyangkut hubungan kita di arena internasional dan solusi berbareng untuk masalah memastikan keamanan negara kita," tegasnya.

Hal ini juga diungkap Lukashenko. Ia apalagi sesumbar "peralatan militer sedang bergerak".

"Di instansi Anda, ketika kami membahas apa nan kudu dilakukan, rupanya ada kesempatan untuk bekerja," katanya dikutip laman nan sama.

"Misil sedang terbang dan peralatan militer sedang bergerak, jadi kami bakal mengatasi semuanya dengan sedikit waktu," tegasnya.

Maret lalu, Putin memang mengatakan bahwa Rusia berencana untuk menempatkan senjata nuklir taktis di negara tetangga. Dia mengatakan Moskow telah mentransfer sistem rudal jarak pendek Iskander, perangkat nan dapat dilengkapi dengan hulu ledak nuklir alias konvensional, ke Belarusia.

Beberapa hari setelahnya, Rusia juga diketahui meluncurkan latihan militer besar-besaran nan mulai melibatkan senjata nuklirnya, sistem rudal balistik antarbenua (ICBM) Yars.

Berbasis silo, memakai gedung bawah tanah sebagai tempat peluncur kendali, Yars menjadi salah satu senjata paling mematikan dunia. Ini diklaim bisa menembus sasaran nan sangat terlindungi, apalagi dengan sistem pertahanan rudal balistik (BMD) sekalipun.

Sementara itu, pertemuan ini juga terjadi setelah Finlandia, nan berbagi perbatasan 1.300 kilometer (km) dengan Rusia resmi menjadi personil NATO, Rabu. Kremlin sendiri sempat menjadikan kemauan Ukraina masuk menjadi negara NATO sebagai argumen serangannya ke Kyiv.

Menteri Pertahanan Sergei Shoigu mengatakan "aksesi" Finlandia bakal meningkatkan akibat dan eskalasi bentrok Ukraina. Tak memilih non-blok, kata Kementerian Luar Negeri Rusia, membikin Finlandia melakukan kesalahan sejarah dan berbahaya.

Itu, tegas Moskow, bakal merusak hubungan baik. Bahkan, membatalkan statusnya sebagai "pembangun kepercayaan" di Laut Baltik dan Eropa pada umumnya.

"Perluasan NATO merupakan serangan terhadap keamanan kami dan kepentingan nasional Rusia," kata Juru Bicara Rusia Dmintri Peskov seraya menyebut langkah itu telah memaksa Rusia untuk untuk mengambil tindakan pencegahan baik taktis maupun strategis.

"Kami bakal memperkuat potensi militer kami ke arah barat dan barat laut," katanya seperti dikutip instansi buletin RIA Novosti.

Perlu diketahui, Februari, Rusia telah menangguhkan partisipasinya dalam perjanjian kontrol senjata nuklir dengan Amerika Serikat (AS), New START, nan menetapkan batas jumlah hulu ledak strategis nan dapat dikerahkan Washington dan Moskow. Maret, pejabat Kremlin juga menegaskan tidak bakal memberi tahu AS tentang aktivitas nuklirnya lagi.

[Gambas:Video CNBC]



Artikel Selanjutnya Rusia "Out" dari Perjanjian Nuklir, Putin Siap Perang Nuklir?

(sef/sef)