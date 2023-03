Efek Proyek BRI, China Obral Pinjaman Rp 3.610 T ke 22 Negara

Jakarta, CNBC Indonesia - Selama dasawarsa terakhir, China telah meminjamkan duit dalam jumlah besar kepada pemerintah negara-negara di seluruh Asia, Afrika, dan Eropa. Pinjaman tersebut menumbuhkan pengaruh dunia China melalui megaproyek prasarana dan menjadi salah satu kreditor terbesar di dunia.

Sekarang, sebuah studi baru nan dikutip CNN International mengatakan Beijing juga telah menjadi pemberi pinjaman pengamanan darurat utama ke negara-negara nan sama, nan banyak di antaranya sedang berjuang untuk bayar utang mereka.

Antara 2008 dan 2021, China menghabiskan US$ 240 miliar alias setara Rp3.610 triliun untuk menyelamatkan 22 negara. Hal ini tercatat dalam laporan penelitian oleh para peneliti dari Bank Dunia, Harvard Kennedy School, Institut Kiel untuk Ekonomi Dunia dan laboratorium penelitian AidData nan berbasis di Amerika Serikat (AS).

Laporan studi nan diterbitkan Selasa (28/3/2023) itu menyebut negara-negara nan termasuk Argentina, Pakistan, Kenya, dan Turki itu "hampir secara eksklusif" menjadi debitur dalam proyek prasarana Belt and Road Initiative (BRI) milik Presiden China Xi Jinping.

Meskipun biaya talangan China tetap lebih mini daripada nan diberikan oleh AS alias Dana Moneter Internasional (IMF), nan secara teratur memberikan pinjaman darurat ke negara-negara nan mengalami krisis, China telah menjadi pemain kunci bagi banyak negara berkembang.

"Kebangkitan Beijing sebagai pengelola krisis internasional tampak akrab: AS telah mengambil strategi serupa selama nyaris satu abad, menawarkan biaya talangan untuk negara-negara berutang tinggi seperti di Amerika Latin selama krisis utang tahun 1980-an," kata studi tersebut.

Namun ada juga perbedaannya. Studi tersebut menyebut pinjaman China jauh lebih rahasia, dengan sebagian besar operasi dan transaksinya disembunyikan dari pandangan publik. "Ini mencerminkan sistem finansial bumi menjadi kurang terlembagakan, kurang transparan, dan lebih sedikit demi sedikit," jelas studi tersebut.

Bank sentral China juga tidak mengungkapkan info pinjaman alias perjanjian pertukaran mata duit dengan bank sentral asing lainnya; serta bank dan perusahaan milik negara China tidak mempublikasikan info terperinci tentang pinjaman mereka ke negara lain.

Tim peneliti malah mengandalkan laporan tahunan dan laporan finansial negara lain nan mempunyai perjanjian dengan bank China, laporan berita, siaran pers, dan arsip lain untuk menyusun kumpulan info mereka.

"Diperlukan lebih banyak penelitian untuk mengukur akibat pinjaman pengamanan China - khususnya, jalur pertukaran besar nan dikelola oleh PBOC (People's Bank of China)," kata Brad Parks, salah satu penulis studi tersebut, dalam unggahan blog oleh AidData.

"Beijing telah menciptakan sistem dunia baru untuk pinjaman pengamanan lintas batas, tetapi melakukannya dengan langkah nan tidak jelas dan tidak terkoordinasi."

Pinjaman China dan Proyek BRI

Menurut laporan tersebut, pada 2010, kurang dari 5% dari portofolio pinjaman luar negeri China mendukung negara-negara nan berada dalam tekanan utang.

Pada 2022, nomor itu telah melonjak hingga 60% - mencerminkan peningkatan operasi pengamanan Beijing dan menjauh dari investasi prasarana nan menjadi karakter kampanye BRI di awal 2010-an. Sebagian besar pinjaman dilakukan dalam lima tahun terakhir penelitian, dari 2016 hingga 2021.

Dari total US$ 240 miliar pinjaman bailout, US$ 170 miliar berasal dari jaringan swap line PBOC, nan berfaedah perjanjian antara bank sentral untuk menukar mata uang. Sebanyak US$ 70 miliar lainnya dipinjamkan oleh bank dan perusahaan milik negara China, termasuk perusahaan minyak dan gas.

Proyek BRI pertama kali diluncurkan oleh Presiden Xi Jinping 2013. Proyek ini menggunakan kekuatan China dalam pembiayaan dan pembangunan prasarana guna membangun organisasi di seluruh Asia, Afrika, dan Amerika Latin.

Menurut Dewan Hubungan Luar Negeri, sebuah think-tank AS, pada Maret 2021, 139 negara telah menandatangani prakarsa tersebut, terhitung 40% dari PDB global. Adapun, menurut Kementerian Luar Negeri China, BRI telah mencapai nyaris US$ 1 triliun dalam investasi negara tersebut.

