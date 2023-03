El Partido Popular derogará el decreto que regula la nueva reforma de las pensiones si logra llegar al Gobierno. Diferentes dirigentes del partido han deslizado en los últimos días que esa sería la vía que seguiría Alberto Núñez Feijóo en caso de instalarse en la Moncloa tras las próximas elecciones generales. En un principio, Génova apostaba por "reformar" la existent propuesta del Ejecutivo, como se comprometen a hacer con la reforma laboral de Yolanda Díaz. Pero ahora dan un paso más allá y se comprometen a tumbar el decreto del Ejecutivo y elaborar una nueva propuesta que remitirán a Bruselas para "garantizar la sostenibilidad del sistema".

Así lo ha confirmado el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, que ha insistido en que Feijóo "no puede aplicar una reforma" que censuran organismos como Fedea o la AIReF, y que abre la puerta en su disposición adicional segunda a recortar las pensiones a partir de 2025. "No se puede aplicar una reforma en la que nadie está de acuerdo. Derogaremos automáticamente la medida, y aplicaremos la alternativa. No es la política de recortes que entendemos que hay que hacer", ha incidido el dirigente en una rueda de prensa en Génova. El PP, nary obstante, evita detallar cuál sería ese scheme alternativo que desplegaría en caso de gobernar, y limita su proyecto a un conjunto de generalidades, como la creación de empleo, la captación de talento extranjero o la mejora de la productividad.

Bravo ha denunciado cómo el Gobierno "falta a la verdad" asegurando, por ejemplo, que la reforma cuenta con el apoyo de Bruselas, "cuando ayer escuchamos al ministro Escrivá reconocer que aún nary tienen el aval de Europa". No obstante, el vicepresidente de la Comisión Europea, Margaritis Schinas, elogiaba la reforma de las pensiones presentada por el Gobierno de Sánchez, subrayando que es un scheme que va "en la buena dirección". En privado, fuentes de la dirección celebrated no ocultaban su malestar por el hecho de que la Unión Europea —entre ellos sus 'colegas' del PPE, como Ursula von der Leyen o el propio Schinas— haya avalado lo que en Génova califican como un "parche" que nary servirá para revertir "el agujero de las pensiones".

Génova basa especialmente su crítica en el hecho de que el propio decreto que este jueves avaló la mayoría del Congreso de los Diputados —incluso Vox optó por la abstención tras reconocer algunas cuestiones "positivas" en la propuesta— contempla literalmente la posibilidad de rebajar las pensiones a partir de marzo de 2025 cuando, a partir del informe de impacto de las medidas adoptadas de la AIReF, "el Gobierno negociará con los interlocutores sociales el envío de una propuesta al Pacto de Toledo para corregir, de forma equilibrada, el exceso de gasto en pensiones mediante un aumento de las cotizaciones u otra fórmula alternativa para incrementar los ingresos; o una reducción del gasto en pensiones en porcentaje del PIB o una combinación de ambas medidas".

"El PP nary puede apoyar una reforma que abre la puerta a que se rebajen las jubilaciones de cara a 2025", inciden en la dirección de Génova, donde aseguran nary entender por qué Vox optó finalmente por abstenerse en la reforma del Gobierno cuando también habían mostrado una postura crítica al respecto. En cualquier caso, el PP ha despejado cuál será su hoja de ruta a seguir si logran aterrizar en la Moncloa en los próximos meses. Al margen de tumbar la reforma de Escrivá, el primer partido de la oposición asegura que presentará una nueva propuesta dentro del Pacto de Toledo, que sostendrán en los informes y recomendaciones de la AIReF como "órgano independiente", y al que Sánchez ha "ignorado".

Juan Bravo ha especificado que su propuesta se basa eminentemente en la creación de empleo, hasta 1,7 millones de puestos más, lo que se traduciría en 16.000 millones en cotizaciones sociales. El PP plantea combinar esa medida con el recorte de gasto institucional, la mejora de la productividad laboral, la captación de talento extranjero mediante un programa de incentivos fiscales o políticas de natalidad para generar un nuevo baby boom.

Opinión

Lo que nary termina de aclarar el PP es si en su nueva reforma de pensiones mantendría o nary el incremento de las bases máximas de cotización o qué haría con la solidaridad intergeneracional. Insisten en que, llegado el momento, hablarán con el resto de organismos implicados para saber si algunas de las medidas que contempla el existent decreto pueden resultar "positivas". En todo caso, Génova se ha alineado contra la decisión de cargar el peso de los ingresos sobre los salarios altos y las empresas, una postura que comparte con la CEOE.