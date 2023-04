Harga Jual Emas Antam Merosot ke Rp1,069 juta Per Gram Pagi Ini

Jakarta, CNN Indonesia --

Harga jual emas PT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam berada di posisi Rp1,069 juta per gram pada Selasa (11/4). Harga emas tercatat turun Rp3.000 dari Rp1,072 juta pada perdagangan sebelumnya.

Sementara, nilai pembelian kembali (buyback) turun RP2.000 dari Rp964 ribu menjadi Rp962 ribu per gram.

Berdasarkan info Antam, nilai jual emas berukuran 0,5 gram senilai Rp584,5 ribu, 2 gram Rp2,07 juta, 3 gram Rp3,09 juta, 5 gram Rp5,12 juta, 10 gram Rp10,18 juta, 25 gram Rp25,33 juta, dan 50 gram Rp50,59 juta.

Kemudian, nilai emas berukuran 100 gram senilai Rp101,11 juta, 250 gram Rp252,51 juta, 500 gram Rp504,82 juta, dan 1 kilogram Rp1,009 miliar.

Harga jual emas tersebut belum termasuk Pajak Penghasilan (PPh) 22 atas emas batangan sebesar 0,45 persen bagi pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Sementara itu, nilai emas di perdagangan internasional berasas referensi pasar Commodity Exchange COMEX menguat 0,18 persen menjadi US$2.007,4 per troy ons. Sedangkan, nilai emas di perdagangan spot menguat 0,02 persen ke US$1.991,5 per troy ons pada pagi ini.

Senior Analis DCFX Lukman Leong memproyeksi nilai emas melemah hari ini. Menurutnya, pergerakan nilai emas tertekan oleh penguatan dolar AS dan imbal hasil obligasi AS.

Selain itu, info tenaga kerja alias Data Non-Farm Payroll (NFP) AS nan kuat pada pekan lampau juga tetap merupakan pemicu naiknya ekspektasi bakal suku kembang bank sentral AS (The Fed) ke depannya. Hal ini turut menekan nilai emas.

"Data tenaga kerja NFP nan kuat pada Jumat lampau tetap merupakan pemicu naiknya ekspektasi bakal suku kembang the Fed ke depannya," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Hari ini, Lukman memperkirakan nilai emas internasional berada dalam rentang support US$1.975 per troy ons dan resistance US$2.010 per troy ons.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/dzu)