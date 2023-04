Harga Minyak Naik Imbas Pemangkasan Pasokan OPEC+

Jakarta, CNN Indonesia --

Harga minyak naik lebih tinggi pada Selasa (11/4) lantaran pelaku pasar mempertimbangkan pemotongan pasokan dari OPEC+.

Pemotongan pasokan itu bakal memperketat pasar global, terhadap kekhawatiran tentang kenaikan suku kembang lebih lanjut nan berpotensi mengganggu permintaan.

Mengutip Reuters, penanammodal sedang menunggu serangkaian laporan inflasi, permintaan dan pasokan minyak nan bakal dirilis minggu ini nan dapat memberikan arah pasar.

Minyak mentah Brent naik 8 sen menjadi US$84,26 per barel, sementara US West Texas Intermediate naik 11 sen menjadi US$79,85 per barel.

Harga minyak turun pada Senin setelah naik selama tiga minggu berturut-turut, setelah info pekerjaan AS menunjukkan pasar tenaga kerja nan ketat. Hal itu meningkatkan ekspektasi kenaikan suku kembang Federal Reserve lainnya nan dapat mengekang permintaan minyak.

Ekspektasi kenaikan suku kembang mendorong indeks dolar AS pada hari Senin dan Selasa, nan membebani nilai minyak lantaran penguatan dolar membikin minyak lebih mahal bagi pemegang mata duit lainnya.

Minyak berjangka telah naik lebih dari 5 persen sejak Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan sekutunya termasuk Rusia mengejutkan pasar minggu lampau dengan putaran baru pengurangan produksi nan dimulai pada Mei.

Dalam pasokan A.S., info industri tentang stok minyak mentah bakal dirilis Selasa. Lima analis nan disurvei oleh Reuters memperkirakan rata-rata persediaan minyak mentah turun sekitar 1,3 juta barel dalam sepekan hingga 7 April.

Selanjutnya, laporan inflasi AS nan bakal dirilis pada Rabu dapat membantu penanammodal mengukur lintasan jangka pendek untuk suku bunga.

Juga bakal muncul laporan bulanan dari OPEC pada Kamis dan Badan Energi Internasional pada Jumat, nan bakal memperbarui perkiraan permintaan dan pasokan minyak.

