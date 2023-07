Harga Referensi CPO Naik 5,86 Persen pada 16 - 31 Juli 2023

Jakarta, CNN Indonesia --

Kementerian Perdagangan (Kemendag) menetapkan nilai referensi (HR) produk minyak kelapa sawit (crude palm oil/ CPO) untuk penetapan bea keluar (BK) dan tarif Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BLU BPDPKS) namalain pungutan ekspor (PE) periode 16 Juli - 31 Juli 2023 adalah US$791,02 per metrik ton (MT).

Nilai tersebut meningkat US$43,79 alias 5,86 persen, dari periode 1 Juli-15 Juli 2023, US$ 747,23 per MT.

Penetapan ini tercantum dalam Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 1157 Tahun 2023 tentang Harga Referensi Crude Palm Oil nan Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit untuk periode 16 Juli - 31 Juli 2023.

"Saat ini HR CPO mengalami peningkatan nan menjauhi periode pemisah sebesar US$680 per MT. Untuk itu, merujuk pada peraturan menteri finansial nan bertindak saat ini maka pemerintah mengenakan BK CPO sebesar US$33 per MT dan PE CPO sebesar US$85 per MT untuk periode 16 - 31 Juli 2023," ujar Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Budi Santoso dalam keterangan resmi, Sabtu (15/7).

BK CPO periode 16 Juli - 31 Juli 2023 merujuk pada kolom nomor 4 lampiran huruf C Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK?0.10/2022 jo. Nomor 123/PMK.010/2022 nan sebesar US$33 per MT.

Sementara itu, PE CPO periode tersebut merujuk pada lampiran huruf C Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.05/2022 jo. Nomor 154/PMK.05/2022 nan sebesar US$85 per MT. Nilai BK dan PE CPO tersebut meningkat dibandingkan periode 1 Juli-15 Juli 2023.

Menurut Budi, peningkatan HR CPO ini dipengaruhi beberapa faktor. Salah satunya, indikasi penguatan ekspor dibandingkan dengan periode Mei terutama dari negara Malaysia,

yang tidak diimbangi dengan peningkatan produksi di Malaysia.

Faktor lainnya adalah peningkatan nilai minyak kedelai.

[Gambas:Video CNN]

(sfr)