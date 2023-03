Jokowi Tiba-Tiba Bicara Soal Kontrak Vale, Tak Diperpanjang?

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiba-tiba angkat bunyi mengenai nasib kelanjutan Kontrak Karya (KK) PT Vale Indonesia Tbk (INCO) nan bakal berhujung pada 2025 mendatang.

Presiden Jokowi mengatakan, saat ini pemerintah tetap menghitungnya. Jokowi beralasan, pemerintah bakal mengeluarkan keputusan nan memberikan faedah sebesar-besarnya untuk rakyat.

Seperti diketahui, jika pemerintah memperpanjang Kontrak Karya, maka perjanjian bakal berubah menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

"Vale tetap dalam proses kalkulasi, dalam proses kalkulasi dari Kementerian nan mengenai dan segera diumumkan. kita mau faedah nan sebesar-besarnya untuk rakyat dan negara," katanya kepada wartawan usai jajal kereta api menuju Rammang-Rammang dari Maros, Sulawesi Selatan, Rabu (29/3/2023).

Saat ditegaskan apakah kelanjutan operasional Vale bakal diperpanjang, Presiden tetap belum bisa memastikan lantaran tetap dalam proses kalkulasi perhitungan.

"Belum diputuskan, tetap dalam kalkulasi kajian perhitungan," tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif juga tetap belum bisa memastikan perpanjangan perjanjian ini. Terlebih, saat ini Vale tetap punya tanggungjawab untuk mendivestasikan kepemilikan saham asingnya sebesar 11% kepada MIND ID selaku Holding BUMN tambang.

"Kontrak Vale sedang dalam proses, lantaran Vale punya tanggungjawab untuk mendivestasi lagi sebanyak 11 persen," ungkap Arifin saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (17/2/2023).

Selain itu, menurut Arifin, Vale juga kudu konsentrasi membangun akomodasi pengolahan dan pemurnian (smelter) nikel, termasuk pabrik nikel untuk komponen bahan baku baterai kendaraan listrik.

Perlu diketahui, sudah lebih dari satu dasawarsa lamanya Vale berkutat dengan rencana pembangunan smelter nikel baru. Bahkan, setidaknya tiga proyek smelter baru dengan perkiraan nilai investasi sekitar Rp 140 triliun nan digadang-gadang bakal dibangun. Namun sayangnya, hingga sekarang belum satu pun dari tiga proyek tersebut beroperasi.

Tiga proyek smelter tersebut di antaranya proyek Sorowako senilai US$ 2 miliar, proyek Bahodopi senilai US$ 2,5 miliar, dan proyek Pomalaa senilai US$ 4,5 miliar.

Kontrak Karya Vale Indonesia bakal berhujung pada 28 Desember 2025 mendatang. Kontrak Karya Vale ini sudah mengalami perpanjangan satu kali pada Januari 1996. Adapun perjanjian pertama Vale dimulai sejak 1968 lalu. Artinya, sudah lebih dari 50 tahun Vale menambang nikel di Indonesia.

Namun demikian, kebanyakan saham PT Vale Indonesia hingga sekarang tetap dimiliki asing, ialah Vale Canada Limited (VCL) 44,3%, Sumitomo Metal Mining Co. Ltd (SMM) 15%.

Adapun saham murni Indonesia "hanya" 20% ialah dimiliki Holding BUMN Tambang MIND ID, sementara 20,7% merupakan saham publik terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), sehingga belum tentu murni dimiliki Indonesia.

Masuknya MIND ID menjadi pemegang saham sebesar 20% di PT Vale Indonesia secara resmi terjadi pada 2020 lalu, tepatnya ketika dilakukan penandatanganan Perjanjian Jual Beli Saham (Shares Purchase Agreement) pada 19 Juni 2020 lalu.

MIND ID kudu mengocek Rp 5,52 triliun alias Rp 2.780 per saham untuk akuisisi 20% saham PT Vale Indonesia dari VCL dan SMM. Dari divestasi Vale 20% tersebut, sebesar 14,9% saham tadinya milik VCL, dan 5,1% milik SMM.

(wia)