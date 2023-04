Kemendag Gelar Bazar Murah di Palmerah, Sediakan MinyaKita Hingga Gula

MinyaKita. Liputan6.com ©2023 Merdeka.com

Merdeka.com - Kementerian Perdagangan kembali menggelar pagelaran murah dalam rangka menjaga stabilitas nilai dan kesiapan peralatan kebutuhan pokok pada periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HKBN) bulan Ramadhan dan Idul Fitri 2023. Bazar kali ini digelar di Rumah Susun (Rusun) KS Tubun, Palmerah, Jakarta, Kamis (6/4).

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengatakan hadirnya pagelaran tersebut merupakan salah satu bentuk membantu masyarakat untuk mendapatkan nilai bahan pokok nan murah

"Kita mengadakan pagelaran agar masyarakat mendapatkan nilai nan ditentukan oleh pemerintah, misal minyak goreng Rp14.000 per kg (kilogram), gula Rp 13.500 per kg juga kita bantu beberapa nan gratis," ujar Zulhas kepada Media, Kamis (6/4).

Adapun bahan pokok nan dijual pada pagelaran tersebut di antaranya, bawang putih Rp 25.000 per kg, minyak goreng Minyakita Rp 14.000 per liter, tepung terigu Rp 12.000 per kg, gula pasir Rp 13.500 per kg, minyak goreng bungkusan premium Rp 32.500 per 2 liter, serta beras medium Bulog Rp 47.000 per 5 kg.

Zulhas menjelaskan, pagelaran nan diadakan ini bakal diadakan selama bulan Ramadan hingga Idul Fitri 2023 setiap harinya di dua tempat nan berbeda nan tersebar tidak hanya di Jakarta, tetapi di seluruh Indonesia.

"Biasanya setiap hari 2 bazar, tapi lantaran banyak rapat jadi hanya satu tempat (bazar) dan tidak hanya di jakarta ini pagelaran murah diadakan di seluruh Indonesia diperdagangkan di setiap provinsi, tujuan agar membantu masyarakat agar dapat akses sembako di bulan puasa dan lebaran dan harganya terjangkau," terang dia. [azz]

Baca juga:

Tinjau Bazar Pasar Murah, Zulkifli Hasan Borong Beras dan MinyaKita

Bazar Ramadan di Kalibata City, MinyaKita Dijual Murah Rp13.500 per Liter

Mendag Zulhas Hadiri Pasar Murah Ramadan, Ada Gula Hingga MinyaKita

Harga Bahan Pokok Naik, Bazar Sembako Murah di Jatim Diserbu Warga

Kemendag Gelar Bazar Murah, Beras 5 Kg Dijual Rp45.000