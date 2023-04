28 minutes ago

Kenalkan Ayu Ting Ting ke Keluarga Besar, Boy William: It's Real, Doain Aja

SUARA SOREANG - Kabar kedekatan Boy William dan pendangdut Ayu Ting Ting belakangan ini terus menjadi buah bibir di tengah masyarakat.

Hubungan kedekatan antara Ayu Ting Ting dan Boy William sudah nampak memasuki fase nan baru. Pasalnya, keduanya saling memperkenalkan diri ke family besar.

Seperti diketahui Boy William lebih dulu mengenal kedua orang tua Ayu Ting Ting, apalagi terlihat sangat berkawan dengan putri semata wayangnya, Bilqis.

Hal tersebut terlihat dari intensitas Boy nan sering mengunjungi dan bermain dengan family Ayu.

Disebut menjadi tanda keseriusan, Boy William menjelaskan bahwa perkenalan itu berasal dari rasa penasaran sang oma terhadap wanita nan dikabarkan dekat dengan cucunya itu.

“Oma saya tuh tipikal orang nan segalanya pengen tau, jadi oma tuh banyak nanya, pengen tau segalanya tentang nan lagi dekat sama cucunya. Kalo ibu lebih nyantai ya,” ucap Boy william saat diwawancarai pada Kamis (6/4/2023)

Sejumlah warganet menjadi curiga, jika rayuan Boy kepada Ayu untuk berjumpa keluarganya, hanya untuk keperluan konten dan gimmick semata.

Menanggapi omongan miring tersebut, Boy William secara tegas beri pernyataan bahwa perkenalan keluarganya kepada Ayu Ting Ting memang apa adanya bukan settingan.

“Semua hubungan dan lain-lain gak ada nan dibuat-buat, everything is real, apapun nan mereka omong, apapun nan mereka rasain, its real, bedanya ada kamera aja,” jelas Boy William.

Meski sering pamer kebersamaan dan kemesraan baik di publik maupun di depan kamera, namun sayangnya, hingga sekarang pun belum terucap penjelasan hubungan secara serius di antara keduanya.

Boy William berambisi kedepannya bakal ada perihal baik bagi dirinya dan Ayu, juga untuk kedua pihak keluarganya.

“Aamin, pokoknya apapun nan lagi didoain jika baik kita sih happy, ya doain aja apapun itu nan terbaik buat kedua belah pihak dan buat kita bersama,” tutupnya.(*)



Sumber: YouTube/Intens Investigasi

