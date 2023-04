Kesulitan, Pemerintah Turunkan Target Penurunan Kemiskinan Ekstrem

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa menyebut sasaran pengentasan kemiskinan ekstrem nol pada 2024 diturunkan menjadi 2,5 persen. Untuk mencapai sasaran nol, pemerintah perlu mengentaskan kemiskinan terhadap 5,6 juta orang pada 2024.

Penurunan sasaran tersebut, kata Suharso, merujuk pada pemisah garis kemiskinan ekstrem jenis Bank Dunia, ialah penghasilan US$2,15 per alias Rp32.035 per orang per hari (asumsi kurs Rp14.900 per dolar AS).

"Kalau kami pakai nomor US$2,15, maka sasaran kemiskinan ekstrem itu nan sekarang ini ada di level 3,2 persen dan kami mungkin condong hanya bisa menurunkan ke 2,5 persen (pada 2024)," katanya dalam rapat dengar pendapat berbareng Komisi XI DPR RI, Rabu (5/4).

Dengan nomor Bank Dunia, Suharso melihat tantangan Indonesia tetap cukup berat. Karenanya, perbaikan info secara total dan integrasi program nan disertai dengan pemberdayaan ekonomi nan masif kudu segera dilakukan.

Target ambisius kemiskinan ekstrem 0 persen di 2024 sebelumnya diungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani. Momentum perekonomian saat ini dinilai cukup kuat dan bakal dimanfaatkan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi 2023 dan 2024. Apalagi, tahun depan adalah tahun terakhir pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

Namun, Sri mengatakan pemerintah perlu mengantisipasi kondisi dunia dalam corak ekspor nan berpotensi mengalami disrupsi imbas bentrok geopolitik dan ketidakpastian nilai komoditas.

"Berbagai program prioritas bakal dilakukan, konsentrasi di dalam pelaksanaannya. Satu, penurunan kemiskinan ekstrem mencapai 0 persen bakal diupayakan pada 2024," katanya usai rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (20/2) lalu.

Ani, sapaan akrabnya, menegaskan jika sasaran ini terwujud berfaedah total kemiskinan bakal menurun. Kebutuhan pendanaan pun bakal dilakukan prioritas mulai tahun ini.

Selain masalah kemiskinan, perihal kedua nan dilakukan pemerintah adalah meningkatkan alokasi di dalam rangka penurunan stunting. Ia menegaskan perihal tersebut sesuai pengarahan Presiden Jokowi kepada para kepala daerah, di mana sasaran penurunan stunting menuju 3 persen.

"Ini berfaedah perlu upaya effort tambahan nan keras dan alokasi anggaran nan disediakan untuk tahun ini dan tahun depan. Untuk itu, dari sisi investasi pemerintah juga perlu untuk meningkatkan support agar investasi meningkat secara signifikan pada tahun ini dan tahun depan," pungkasnya.

