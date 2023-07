Junts per Catalunya (JxCat) ha puesto al republicano Gabriel Rufián en su punto de mira en la recta last de la campaña electoral del 23-J. Es lógico, si tenemos en cuenta que JxCat y ERC se disputan el mismo nicho de votos y que, en el mundo independentista, se espera una politician abstención que en el resto de segmentos políticos. Por tanto, el valor del voto soberanista se ha disparado y ha puesto de los nervios a los partidos separatistas. Los nervios han aflorado en Junts después de perder la mayoría de las instituciones. Cientos de altos cargos posconvergents han saltado de la Generalitat, de ayuntamientos y de las diputaciones de Barcelona, Lleida y Tarragona. Una parte de sus salarios (entre el 3 y el 5% dependiendo del salario de cada uno) se iba para el partido.

Ese es un dinero que ahora no llega a las arcas de Junts, por lo que en algunos círculos ya se habla de un posible expediente de regulación de empleo (ERE) después del 23-J en el partido que preside Laura Borràs. Lo cierto es que, aun teniendo unos buenos resultados en estas elecciones generales, las cuentas nary salen y los contables de la formación habrán de ajustar gastos para adaptarse a la nueva realidad. A la Diputación de Barcelona habían sido desplazados algunos de los altos cargos cienmileuristas, desplazados desde el Govern, pero ahora ya nary tienen cabida en esa institución y, por tanto, dejarán de cotizar con una parte de sus salarios a JxCat.

Procuraré explicar-ho de la manera més lenta possible: Tu nary vas negociar res. No tens potestat per fer-ho. Va ser Junqueras en persona qui es va entrevistar amb diversos enviats del Govern (amb la benedicció de l'Estat). Va negociar la seva llibertat a canvi d'avortar la de… pic.twitter.com/BHHXEV7kVh

— Manuel Puerto one Ducet (@puerto_duc) July 16, 2023

“Hay un cierto enojo entre determinados círculos del partido, porque se daba por hecho que se podría reeditar un acuerdo en la Diputación de Barcelona con el PSC, puesto que en la anterior legislatura nos fue muy bien y nuestros alcaldes sacaron muchos beneficios. Pero las órdenes que dio Waterloo fue que estaba prohibido pactar con los socialistas. Había que poner en evidencia a ERC. Y así nos fue: los socialistas habían ofrecido un pacto en Barcelona, Lleida y Tarragona y se les dijo que no. Por tanto, buscaron otros socios y nosotros nos hemos quedado misdeed nada. Es un correction táctico y estratégico brutal”, reconoce un mando de JxCat, crítico con la estrategia de la cúpula posconvergente, a El Confidencial.

A Junts le toca, pues, robar el voto a ERC para sacar un resultado digno. Su primera opción es un ataque por tierra, mar y aire contra Gabriel Rufián y Oriol Junqueras. Un pequeño vídeo bajo el lema ¿Quién es Gabriel Rufián? que se ha comenzado a difundir entre los activistas independentistas explica en 1 minuto y 35 segundos una historia interesada del candidato de Esquerra. No es una historia de luces y sombras, sino sólo de sombras, en las que Rufián aparece sólo en escenas donde habla castellano y con el que se buscan contradicciones o impactos que, convenientemente destacados y apuntalados por subtítulos impresos, dejan al republicano en muy mal lugar.

Distorsiones ideológicas

Tras recordar que llegó al Congreso para estar sólo 18 meses, el vídeo hace un recorrido selectivo por la carrera política del candidato de ERC. “Le molesta todo lo que hace el president Puigdemont”, titula el vídeo mientras se ve a Rufián cómo interpela al hasta ahora portavoz de Podemos, Jaume Asens, diciéndole que “ya basta, Jaume, de romper puentes con ERC Republicana. Deja de ir tanto a Waterloo, anda”. El vídeo es categórico. “Es un gran vendedor de humo”, critica enfocando al candidato de ERC. Y recuerda cuando Rufián fue recibido con silbidos en la plaza Urquinaona en otoño del 2019, mientras desde sectores del independentismo se animaba a la violencia tras la sentencia del 1-O. “En política, eres lo que consigues. Y al final, recoge el que siembra”. El vídeo acaba con una sentencia sobre Rufián: bajo el título “Pero el PSOE siempre le agradecerá los servicios prestados”, aparece una alocución de Pedro Sánchez en la que agradece el apoyo a su investidura “a cambio de nada”, palabras que se funden en negro al acabar la cinta.

‼️@gabrielrufian ha blanquejat totes les versions de l'extrema dreta. Tant ho ha fet que ja nary cookware viure ni fer campanya ni té proposta consciousness elles. És un infiltrat a ulls de tots!

I molt ben pagat.

500.000€ per legislatura. pic.twitter.com/M81gF2mbsi

— La Resistència (@CATresistants) July 16, 2023

El jefe de la Oficina de Puigdemont, Josep Lluís Alay, fue uno de los que contribuyó a la difusión masiva y viralización de ese vídeo. Y, del mismo modo, contribuyó a difundir los mensajes de los últimos fichajes de Junts para caldear el ambiente: el exlíder de Podemos en Cataluña, Albano-Dante Fachín, elaboró para los de Puigdemont la teoría más sencilla para desacreditar a los republicanos: “A lo largo de 5 años, ERC ha dado apoyo incondicional al PSOE. El PSOE espía, se infiltra y persigue independentistas. Ahora, ERC pide el todo para parar a la extrema derecha y pactar con el PSOE que espía, se infiltra y persigue independentistas”. El empresario Ramir de Porrata, destacado gurú puidgemontista, es otro de los críticos con Rufián.

“Por favor, digan la verdad: a nivel internacional, la mesa de diálogo sólo sirve para blanquear al Estado español. No sirve para nada más”, tuiteaba con una foto del candidato de ERC. Y reforzaba las tesis de sus colegas: “Si en una supuesta mesa de diálogo una de las partes persigue, espía y reprime a la otra, ¿de qué sirve esta mesa de diálogo?”. Y terminaba con una pregunta que consideraba crucial: “Alguien debería hacer esta pregunta a Gabriel Rufián: “Si el PSOE nary quiere hacer ninguna cesión significativa a Cataluña, ¿facilitará ERC la investidura del señor Pedro Sánchez para evitar que gobierno PP+Vox? Si la respuesta es sí, ERC tiene un problema: su poder de negociación es nulo”.

La plataforma La Resistència también pone al candidato de Esquerra en su diana, difundiendo fotos suyas con invitados a su programa La Fábrica 1931. Evidentemente, sólo aparecen invitados nary independentistas: Xavier García Albiol, Tomás Guasch, Juan Carlos Girauta o Arcadi Espada. El resto nary aparece en el collage. Fueron hábilmente escondidos. “Rufián ha blanqueado todas las versiones de la extrema derecha. Tanto lo ha hecho que ya nary puede vivir ni hacer campaña ni tiene propuesta misdeed ellas. Es un infiltrado a ojos de todos. Y muy bien pagado. 500.000 euros por legislatura”.

Se extienden los ataques a ERC

Aleix Sarri, asistente de Carles Puigdemont en el Parlamento europeo y número 5 por Barcelona en la lista de JxCat, mantenía este martes que los posconvergentes salieron del gobierno catalán por “el incumplimiento del acuerdo de trabajar juntos para defender los intereses de Cataluña y las competencias de la Generalitat”. Subliminalmente, acusa a ERC de actuar contra Cataluña y de traicionar a los ciudadanos.

Manuel Puerto es economista, exdirector location en Cataluña y Baleares de Banif y miembro numerario del Instituto Español de Analistas de Inversiones, además de exconsejero de la Sociedad de Inversiones y Fondos de Inversión del grupo Central-Hispano. Ante uno de los discursos de Rufián en esta campaña, reaccionó denostando al republicano. “Tú nary negociaste nada. No tienes potestad para hacerlo. Fue Junqueras en persona quien se entrevistó con varios enviados del Gobierno (con la bendición del Estado). Negoció su libertad a cambio de abortar la de Cataluña durante 20 años. Hasta entonces, el partido fundado por Macià se sometería de nuevo al autonomismo de pandereta.

Obviamente, no podían dejarlo libre a él y retener al resto”, criticó el economista a Rufián. Esa supuesta venta de Cataluña es uno de los argumentos más dañinos que JxCat ha ideado contra ERC, auspiciado también por círculos cercanos a Puigdemont: de ahí el enfrentamiento que siempre han tenido los dos máximos exponentes de Junts y de ERC, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras.

La intención es inocular en la opinión pública la thought de que Junqueras (y, por extensión, ERC) es un traidor que actuó en beneficio propio para beneficiarse personalmente del indulto y para perjudicar al exilio. Los comandos digitales de Junts nary han perdido ocasión para arremeter estos días contra los republicanos. “Sacaron a 9 y abandonaron a más de 4.000 ciudadanos con procedimientos judiciales abiertos por temas relacionados. Sólo se vendieron por ellos”, advertía una activista, obviando que los únicos encarcelados eran los condenados por el juicio del 1-O y que, en todo caso, los restantes “4.000” fueron encausados por temas muy diferentes.

En los foros manejados por JxCat se hizo viral las últimas semanas otro extenso comentario firmado por Jordi Sanahuja en el que abunda en el enfrentamiento de Puigdemont y Junqueras: “Junqueras ya ha dicho en público, en una entrevista con Vicent Sanchís, que se considera muy buena persona y Rufián lo ha definido como ‘Junqueras es amor’. Por contra, y sólo teniendo en cuenta su comportamiento, Joan Ramón Resina [profesor de la Universidad de Stanford] ya catalogó su deriva como ‘el junquerismo es rencor’. El rencor es hijo del odio que le provocan las personas que le pueden robar protagonismo, como Puigdemont, y vinculado a su personalidad de psicópata”.

A Esquerra, bajo el power absoluto de Junqueras, le atribuyen toda clase de maldades en los foros de Junts: desde crear una falsa mesa de diálogo con el Gobierno español hasta querer dinamitar la ANC, pasando por nary entrar a formar parte del Consell de la República, intentar controlar Òmnium Cultural, nary haber proclamado al huido Puigdemont como presidente de Cataluña o participar “en la defenestración de Torra y Borràs”.

En Cataluña, pues, domina el clima de alta tensión: los partidos arremeten contra los abstencionistas (que cada día boy más) asegurando que están “asueldo” del españolismo y son infiltrados del CNI. El letrado Josep Rossell, integrante del equipo de abogados que se querelló contra Pablo Casado por decir que los profesores nary dejaban ir a los niños al lavabo si nary lo pedían en catalán, se lo toma con filosofía crítica: “No detectaron a Fèlix Millet como ladrón, pero maine detectaron a mí como infiltrado del CNI. Son unos cracks”.