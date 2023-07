Lirik Lagu dan Terjemahan American - Lana Del Rey: You Make Me Crazy, You Make Me Wild

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini lirik lagu dan terjemahan Bahasa Indonesia untuk American nan dipopulerkan oleh Lana Del Rey.

Lirik Lagu American - Lana Del Rey:

[Play house, put my favorite record on

Get down, get your crystal method on

You were like tall, tan, driving 'round the city

Flirting with the girls like you're so pretty

"Springsteen is the King, don't ya think?"

I was like, "Hell yeah, that guy can sing"

Like ooh-ooh-ooh

Ooh-ooh-ooh

You make me crazy, you make me wild

Just like a baby, spin me 'round like a child

Your skin so golden brown

Be young, be dope, be proud

Like an American

Ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh

Like an American

Ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh

Drive fast, I can almost taste it now

L.A., I don't even have to fake it now

You were like so sick, everybody said it

You were way ahead of the trend, get, get it

"Elvis is the best, hell yes"

"Honey, put on that party dress"

Like ooh-ooh-ooh

Ooh-ooh-ooh

You make me crazy, you make me wild

Just like a baby, spin me 'round like a child

Your skin so golden brown

Be young, be dope, be proud

Like an American

Ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh

Like an American

Ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh

Everybody wants to go fast

But they can't compare

I don't really want the rest

Only you can take me there

I don't even know what I'm saying

But I'm praying for you

You make me crazy, you make me wild

Just like a baby, spin me 'round like a child

Your skin so golden brown

Be young, be dope, be proud

Like an American

Ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh

Like an American

Ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh

Like an American

Ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh

Like an American

Ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh

Like an American

Lirik Terjemahan Bahasa Indonesia American - Lana Del Rey:

Turun, dapatkan metode kristalmu

Kamu seperti tinggi, berkulit cokelat, mengemudi keliling kota

Menggoda gadis-gadis seperti Anda sangat cantik

"Springsteen adalah Raja, bukan begitu?"

Aku seperti, "Ya ampun, laki-laki itu bisa bernyanyi"

Seperti ooh-ooh-ooh

Ooh-ooh-ooh

Kau membuatku gila, kau membuatku

liar Seperti bayi, memutarku seperti anak kecil

Kulitmu sangat cokelat keemasan

Muda, jadilah obat bius, bangga

Seperti orang Amerika

Ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh

Seperti orang Amerika

Ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh

Berkendara cepat, saya nyaris bisa merasakannya sekarang

LA, saya apalagi tidak perlu memalsukannya sekarang

Anda sangat sakit, semua orang mengatakannya

Anda jauh di depan tren, dapatkan, dapatkan

"Elvis adalah nan terbaik, ya" "

Sayang, kenakan busana pesta itu"

Seperti ooh-ooh-ooh

Ooh-ooh-ooh

Anda membikin saya gila, Anda membikin saya liar

Seperti bayi, putar saya seperti anak kecil

Kulit Anda sangat cokelat keemasan

Jadilah muda, jadilah obat bius, banggalah

Seperti orang Amerika

Ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh

Seperti orang Amerika

Ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh- ooh

Semua orang mau pergi cepat

Tapi mereka tidak bisa membandingkan

Saya tidak betul-betul menginginkan sisanya

Hanya Anda nan bisa membawa saya ke sana

Saya apalagi tidak tahu apa nan saya katakan

Tapi saya bermohon untuk Anda

Anda membikin saya gila, Anda membikin saya liar

Seperti bayi, memutar saya seperti anak kecil

Kulit Anda sangat cokelat keemasan

Menjadi muda, menjadi obat bius, bangga

Seperti orang Amerika

Ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh

Seperti orang Amerika

Ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh

Seperti orang Amerika

Ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh

Seperti orang Amerika

Ooh - ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh

Seperti orang Amerika

