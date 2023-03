Makin Nyata, Siap-Siap Harga BBM di April Bisa Turun lho..

Jakarta, CNBC Indonesia - Harga Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya non subsidi, diperkirakan bakal turun pada April 2023 mendatang. Perkiraan ini dipicu oleh tren menurunnya nilai minyak mentah dan juga menguatnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro memperkirakan adanya potensi penurunan nilai BBM non subsidi di dalam negeri untuk periode April mendatang.

Dia mengatakan, perihal tersebut lantaran mempertimbangkan aspek penentu nilai BBM, ialah nilai minyak bumi nan terus menurun dan kurs rupiah nan semakin menguat.

"Harusnya (BBM non subsidi) ada penurunan (harga) sih, lantaran kan turun terus nilai minyaknya, terus rupiah-nya juga relatif menguat. Jadi potensi turunnya cukup besar," ungkap Komaidi kepada CNBC Indonesia, Rabu (29/3/2023).

Seperti diketahui, nilai minyak mentah pada Maret 2023 ini relatif lebih rendah dibandingkan Februari alias Januari 2023 lampau nan berada di kisaran US$ 80 per barel.

Harga minyak Brent pada bulan Maret 2023 ini sempat tercatat mencapai US$ 71,02 per barel pada 20 Maret 2023. Sementara jenis light sweet alias West Texas Intermediate (WTI) sempat di kisaran US$ 64,81 per barel. Harga minyak tersebut apalagi menyentuh rekor terendah dalam 15 bulan terakhir.

Meski hari ini nilai minyak menunjukkan ada peningkatan, namun tetap di kisaran US$ 70-an per barel. Pada perdagangan Rabu (29/3/2023) nilai minyak mentah Brent tercatat US$ 78,98 per barel, naik 0,42% dibandingkan posisi kemarin. Sedangkan jenis West Texas Intermediate (WTI) naik 0,68% ke US$ 73,70 per barel.

Selain nilai minyak mentah, aspek kedua nan menentukan nilai BBM di dalam negeri ialah nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Nilai tukar alias kurs sekarang menunjukkan tren penguatan.

Pada perdagangan Rabu (29/03/2023), rupiah berada di posisi Rp 15.060 per US$ alias menguat 0,17% di pasar spot, melansir info Refinitiv.

Dengan begitu, Komaidi menilai bahwa nilai BBM, khususnya non subsidi, pada bulan April mendatang semestinya mengalami penurunan.

"Kalau lihat pola saja, dari nilai minyak bumi saja harusnya sudah kelihatan, pastinya (BBM non subsidi) bakal turun. Karena nilai minyak bumi turun, pasti MOPS-nya juga turun, apalagi ditambah rupiah menguat," tambahnya.

Sementara itu, Secretary Corporate PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengatakan bahwa Pertamina tetap melakukan review atas pergerakan nilai minyak mentah bumi nan terjadi saat ini.

Dengan demikian, dia belum dapat membeberkan apakah nilai BBM pada bulan April mendatang bakal mengalami penurunan.

"Masih kami review ya," ujar Irto kepada CNBC Indonesia beberapa waktu lalu.

Menurut Irto, selain nilai minyak mentah, terdapat beberapa aspek lainnya nan mempengaruhi nilai BBM di dalam negeri. Di antaranya ialah Mean of Platts Singapore (MOPS) dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS).

"Kalau semua aspek tersebut turun, tentunya bakal disesuaikan juga nilai jualnya," ujar Irto.

Seperti diketahui, pada 1 Maret 2023 lampau sejumlah badan upaya niaga penyalur BBM non subsidi telah melakukan penyesuaian harga. Untuk produk bensin, badan upaya telah meningkatkan harganya pada 1 Maret 2023 lalu.

PT Pertamina (Persero) misalnya, meningkatkan nilai bensin Pertamax (RON 92) dan Pertamax Turbo (RON 98). Untuk nilai BBM jenis bensin ialah Pertamax (RON 92) naik menjadi Rp 13.300 per liter dari sebelumnya Rp 12.800 per liter. Sedangkan nilai Pertamax Turbo (RON 98) mengalami kenaikan menjadi Rp 15.100 per liter dari sebelumnya Rp 14.850 per liter.

Meski di sisi lain, perseroan menurunkan nilai untuk produk Solar non subsidi seperti Dexlite dan Pertamina DEX.

Untuk nilai BBM jenis Dexlite (CN 51) mengalami penurunan nilai menjadi Rp 14.950 dari sebelumnya Rp 16.150. Sedangkan Pertamina Dex (CN 53) turun menjadi Rp 15.850 dari sebelumnya Rp 16.850.

Selain Pertamina, Shell Indonesia meningkatkan nilai BBM jenis Shell Super menjadi Rp 13.990 per liter dari sebelumnya Rp 13.950 per liter pada periode Februari 2023. Lalu, nilai BBM Shell V-Power sekarang dibanderol Rp 14.890 per liter, naik dari sebelumnya Rp 14.620 per liter.

Untuk Shell V-Power Nitro+ sekarang dibanderol Rp 15.240 per liter, naik dari sebelumnya Rp 14.980 per liter.

