Malam ini Jalur Puncak Lancar di Dua Arah

Merdeka.com - Polres Bogor kembali memberlakukan sistem dua arah di Jalur Puncak, Selasa (25/4) mulai pukul 20.30 WIB. Sebelumnya, polisi menerapkan one way (satu arah) menuju Jakarta dari pukul 16.00 WIB.

"Malam ini, sudah kembali normal dua arah. Persimpangan nan biasa menjadi simpul kemacetan pun sudah lancar," kata KBO Satlantas Polres Bogor, Iptu Ardian Novianto.

Sebagian besar visitor nan memasuki area wisata Puncak, sudah meninggalkan wilayah ini sejak pagi. Alhasil, untuk mempercepat arus balik, Polres Bogor menerapkan dua kali one way arah Jakarta.

"Hari ini memang dua kali kami terapkan one way ke bawah. Pagi hari tadi sampai siang, kemudian normal dua arah dan kembali one way ke bawah pukul 16.00 WIB," jelas Ardian.

Ardian mengimbau masyarakat tetap mematuhi pengarahan petugas di lapangan, agar tidak terjadi kemacetan di saat lampau lintas mulai lancar seperti malam ini.

Dia menyebut, sekitar 50 ribu kendaraan roda empat (mobil) dan 40 ribu sepeda motor, telah meninggalkan area Puncak hingga Selasa (25/4) pukul 21.00 WIB.

"Kami juga koordinasi dengan pemilik tempat-tempat wisata maupun hotel. Mereka menjelaskan bahwa nyaris semua visitor sudah melakukan check out," kata dia. [noe]

