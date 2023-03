Media Asing Soroti RI Batal Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20

Jakarta, CNBC Indonesia - FIFA telah resmi menghapus Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023. Hal tersebut menjadi pukulan berat bagi sepak bola Tanah Air, khususnya bagi para penggawa timnas muda nan batal bertanding.

FIFA tak mengungkap argumen secara pasti pembatalan Indonesia menjadi tuan rumah turnamen akbar nan bakal digelar pada 20 Mei hingga 11 Juni mendatang. Federasi hanya menyebut RI kandas lantaran "situasi nan terjadi saat ini".

"Menyusul pertemuan hari ini antara Presiden FIFA Gianni Infantino dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir, FIFA memutuskan, lantaran kondisi terkini, untuk mengeluarkan Indonesia dari tuan rumah Piala Dunia 2023 FIFA U-20. Tuan rumah baru bakal segera diumumkan secepatnya, dengan tanggal pertandingan nan tetap tak berubah," kata FIFA dimuat di situs resminya, dikutip Kamis (30/3/2023).

Hal tersebut tak hanya menjadi salah satu rumor utama di dalam negeri, tetapi juga ikut disorot oleh penduduk dunia.

Sejumlah media asing pun mengangkat gonjang-ganjing Piala Dunia U-20 2023 nan awalnya bakal digelar di Indonesia tersebut. Semuanya kompak, mengaitkan pembatalan status tuan rumah Indonesia tersebut dengan kisruh penolakan keikutsertaan timnas U-20 Israel dalam turnamen tersebut.

Israel lolos ke turnamen tersebut untuk pertama kalinya menyusul perjalanan mereka ke final Kejuaraan U-19 Eropa tahun lalu, di mana mereka menjadi runner-up di bawah Inggris.

Kantor buletin Prancis, AFP, merilis buletin berjudul "FIFA strips Indonesia of Under-20 World Cup amid Israel row" dengan menyebut bahwa keputusan FIFA diambil di tengah kekacauan politik dan partisipasi Israel.

AFP pun memberikan latar belakang hubungan Indonesia dan Israel nan tak mempunyai hubungan diplomatik formal. Disebutkan support untuk perjuangan Palestina di negara berpenduduk kebanyakan Muslim terbesar di bumi ini makin tinggi, memicu penentangan lokal untuk menjadi tuan rumah tim Israel.

"Selain seruan gubernur Bali agar Israel dikeluarkan dari turnamen, sekitar seratus demonstran Muslim konservatif berbanjar di ibu kota Jakarta bulan ini untuk memprotes partisipasinya. Pejabat Indonesia awal pekan ini mengatakan kegagalan menjadi tuan rumah turnamen dapat mengakibatkan hukuman nan bakal membikin mereka keluar dari kejuaraan sepak bola internasional lainnya termasuk kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia," tulis laporan AFP.

Selain itu, tragedi Kanjuruhan pada Oktober lampau nan menewaskan 135 orang juga turut disinggung.

Kantor buletin asal Inggris, Reuters, juga tak ketinggalan memberitakan berita tersebut dalam laporannya nan berjudul "Indonesia stripped of U-20 World Cup hosting rights - FIFA".

Reuters melaporkan bahwa keputusan FIFA tersebut tak lama setelah PSSI menyatakan membatalkan pengundian lantaran gubernur pulau Bali, nan sebagian besar berakidah Hindu, menolak menjadi tuan rumah tim Israel.

Tak hanya itu, gelombang penolakan nan muncul pun dinilai turut andil dalam keputusan FIFA tersebut.

"Para pengunjuk rasa berbanjar di ibu kota Jakarta bulan ini mengibarkan bendera Indonesia dan Palestina dan menuntut agar Israel tidak diizinkan untuk berpartisipasi. Penduduk Indonesia kebanyakan berakidah Islam. Sebagian besar Muslim Indonesia mempraktikkan Islam jenis moderat, tetapi telah terjadi peningkatan konservatisme kepercayaan dalam beberapa tahun terakhir nan merambah ke politik," tulis Reuters.

Dalam laporan tersebut, disebutkan hilangnya kewenangan menjadi tuan rumah bakal menjadi kemunduran besar di Indonesia, di mana sepak bola mempunyai banyak pengikut, meski kurang sukses secara internasional sejak lolos ke Piala Dunia 1938 sebagai Hindia Belanda.

Kantor buletin itu juga menyinggung masalah kerugian ekonomi nan ditaksir mencapai triliunan rupiah.

Sama seperti media asing lainnya, instansi buletin asal Amerika Serikat (AS), Associated Press (AP), juga mengaitkan pembatalan status RI sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023 dengan gejolak politik mengenai partisipasi Israel.

"Indonesia adalah negara berpenduduk kebanyakan Muslim terbesar di bumi dan tidak mempunyai hubungan diplomatik umum dengan Israel, sementara secara terbuka mendukung perjuangan Palestina," tulis AP dalam laporan berjudul "Indonesia stripped of hosting Under-20 World Cup by FIFA".

AP juga menulis PSSI bisa mendapatkan hukuman oleh FIFA. Skorsing dapat menghapus Indonesia dari kualifikasi Asia untuk Piala Dunia 2026.

Kantor buletin itu juga mengangkat kekhawatiran Arya Sinulingga, personil Exco PSSI, mengenai akibat lebih lanjut nan dapat memengaruhi sepak bola Indonesia secara keseluruhan.

The New York juga turut menyoroti gonjang-ganjing partisipasi Israel mengenai pembatalan status RI tersebut dalam laporan berjudul "Indonesia Loses Soccer Championship in Dispute Over Israel's Participation".

"Beberapa pejabat pemerintah dan pengunjuk rasa telah meminta tim Israel untuk dikeluarkan, nan menyebabkan pembatalan undian turnamen, nan telah ditetapkan pada hari Jumat. Pada hari Senin, pengunjuk rasa Muslim konservatif berparade di Jakarta, ibu kota Indonesia, membawa spanduk dan meneriakkan slogan-slogan nan menolak kehadiran Israel dalam aktivitas tersebut," tulis New York Times.

[Gambas:Video CNBC]



Artikel Selanjutnya Video: Ini Segudang Hadiah Fantastis Pesta Bola Dunia 2022

(luc/luc)