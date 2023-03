Menohok! Ini Alasan AS Hengkang dari Proyek Kesayangan Jokowi

Jakarta, CNBC Indonesia - Air Products and Chemicals Inc, perusahaan petrokimia asal Amerika Serikat (AS) ini memutuskan untuk hengkang dari konsorsium proyek hilirisasi batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME) beberapa waktu nan lalu.

Sebagaimana diketahui, Air Products membangun konsorsium berbareng dengan PT Pertamina (Persero) dan PT Bukit Asam (PTBA) untuk mengembangkan DME di Muara Enim, Sumatera Selatan.

Adapun proyek hilirisasi batu bara menjadi DME ini menjadi proyek kesayangan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) lantaran masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) dan juga proyek ini berfaedah sebagai pengganti Liquefied Petroleum Gas (LPG) nan saat ini tetap impor.

Staf Khusus Menteri ESDM Bidang Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Investasi, Triharyo Soesilo menyatakan, argumen hengkangnya Air Products lantaran beragam macam hal. Diantaranya lantaran DME baru pertama kali ada di Indonesia.

Kemudian, izin nan dibuat pemerintah juga baru saja disusun. "Sementara Air Products di Amerika Serikat (AS), Joe Biden banyak memberikan insentif nan mendorong transisi daya investment, jadi mungkin dia tidak bisa menunggu terlalu lama ya," terang Triharyo Soesilo saat ditemui di Menara Danareksa, Kamis (30/3/2023).

Sementara itu, Triharyo menyatakan belum ada mitra pengganti PTBA dan Pertamina setelah hengkangnya Air Products itu. "Belum ada, sampai sekarang belum ada nan berminat," tandas Triharyo.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan bilang, saat ini pemerintah sedang melakukan pembahasan krusial mengenai kelanjutan program hilirisasi batu bara Indonesia. "Saya rasa tetap kudu ada beberapa (pembahasan) teknis nan kudu diselesaikan. Kita lihat lagi kelak (terkait penggantinya)," ujar Luhut ditemui di Jakarta, Selasa (14/3/2023).

Adapun Menterin BUMN Erick Thohir tetap bertanya-tanya mengenai hengkangnya perusahaan tersebut. Ia mengungkapkan cabutnya Air Products dari konsorsium tersebut kudu dikaji lagi dari sisi konsorsium, industri, dan patokan nan memayungi hilirisasi batu bara di Indonesia. "Itu persoalan di kami alias di mana? Air products itu mundur lantaran apa? Karena Pertaminanya, alias lantaran industrinya berubah, alias lantaran aturannya belum punya payung. Nah itu mungkin dicek dulu," ujar Erick di Jakarta, pekan lalu. Sayangnya, Erick juga belum bisa menyebut penanammodal nan nantinya bakal menggantikan Air Products nan mundur dari konsorsium tersebut.

