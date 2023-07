6 hours ago

Penasaran apa saja perbedaan Samsung Galaxy Z Flip5 dan Samsung Galaxy Z Flip4? cek info dari kedua HP layar lipat nan telah dirangkum Suara.com berikut ini.

Belakangan sedang viral perilisan Samsung Galaxy Z Flip5 nan resmi diluncurkan oleh perusahaan ponsel pandai asal Korea Selatan.

Bersamaan dengan Samsung Galaxy Z Flip5, Samsung juga meluncurkan Samsung Galaxy Z Fold5, seri Galaxy Watch 6 baru, dan elektronik konsumen lainnya.

Kemunculan Samsung Galaxy Z Flip5 ini sangat mengejutkan lantaran mempunyai kreasi nan lebih keren dari ciamik dari jenis sebelumnya.

Baca Juga:Harga dan Spesifikasi Samsung Galaxy Z Fold5, Apa nan Baru?

Hal ini lantas membikin banyak pecinta ponsel Indonesia membandingkan antara Samsung Galaxy Z Flip5 dan Samsung Galaxy Z Flip4.

Buat Anda nan penasaran dengan apa saja perbedaan Samsung Galaxy Z Flip5 dan Samsung Galaxy Z Flip4, berikut adalah ulasan komplit dua HP layar lipat.

1. Desain dan layar

Salah satu perbedaan mencolok antara Samsung Galaxy Z Flip5 dengan Samsung Galaxy Z Flip4 adalah kreasi dan layarnya.

Sebenarnya, kedua HP layar lipat ini mempunyai berat nan sama ialah 187 gram, bakal tetapi kreasi Galaxy Z Flip5 jauh lebih mewah daripada kerabat tuanya itu.

Baca Juga:Harga dan Spesifikasi Samsung Galaxy Z Flip5, Bukan Sekadar HP Layar Lipat

Flip4 menampilkan layar luar 1,9 inci nan lebih kecil, sedangkan Z Flip5 menampilkan layar luar 3,4 inci nan lebih besar. Selain itu nan tak kalah keren, Flip5 tidak mempunyai celah lipat nan sebelumnya banyak diprotes oleh pengguna Z Flip4.

Itu artinya, Galaxy Z Flip5 bisa terlipat penuh seperti ponsel flip lainnya, seperti Huawei P50 Pocket.

Sementara ketika berbincang masalah ukuran layar dan teknologi nan dibawa, kedua HP layar lipat ini sama. Satu-satunya perbedaan mini di sini adalah rasio screen-to-body.

Samsung Galaxy Z Flip4 mempunyai rasio screen-to-body 84,5 persen sedangkan Flip5 menampilkan 85,5 persen, nan artinya lebih baik.

2. Jeroan dan spesifikasi

Perbedaan lainnya antara Samsung Galaxy Z Flip5 dan Samsung Galaxy Z Flip4 nan perlu Anda tahu ada pada bagian jeroan dan spesifikasinya.

Kedua HP layar lipat ini memang sama-sama dibekali dengan RAM 8GB nan lega. Meski demikian, Samsung Galaxy Z Flip5 lebih menyenangkan lantaran menawarkan pilihan internal memori terendah 256GB bukan 128GB sepertu Z Flip4

Samsung Galaxy Z Flip5 juga menampilkan penyimpanan UFS 4.0 nan lebih sigap daripada UFS 3.1 dari Flip4.

Di atas kertas, Chipset Samsung Galaxy Z Flip5 juga lebih oke lantaran ponsel ini dibekali dengan Snapdragon 8 Gen 2 nan jelas lebih baik daripada Snapdragon 8+ Gen 1 milik Samsung Galaxy Z Flip4.

3. Konstruksi engsel

Karena membahas soal perbedaan, maka bagian paling perincian dari kedua ponsel ini pun kudu diperhatikan. Samsung Galaxy Z Flip5 dan Samsung Galaxy Z Flip4 punya perbedaan pada bagian bangunan engsel.

Samsung mengangkat bangunan engsel baru pada Galaxy Z Flip 5, nan membikin HP layar lipat ini mempunyai kreasi lebih tipis, ringan, dan ringkas.

4. Harga

Harga Samsung Galaxy Z Flip5

Samsung Galaxy Z Flip 5 RAM 8GB/512GB: Rp 17.999.000

Samsung Galaxy Z Flip 5 RAM 8GB/256GB: Rp 15.999.000

Harga Samsung Galaxy Z Flip 4

Samsung Galaxy Z Flip4 RAM 8 GB/128 GB: Rp 13.999.000

Samsung Galaxy Z Flip4 RAM 8 GB/256 GB: Rp 14.999.000

Samsung Galaxy Z Flip4 RAM 8 GB/512 GB: Rp16.999.000

Samsung Galaxy Z Flip4 RAM 8 GB/256 GB BeSpoke Edition: Rp 15.499.000

Spesifikasi Samsung Galaxy Z Flip5

Layar Utama 6,7-inci Foldable Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1200nits, rasio layar-ke-bodi 85,4%, resolusi 1080x2640 piksel, 426ppi

Layar Sekunder 3,4-inci, 720x748 piksel, Gorilla Glass Victus+, 305ppi

Sistem Operasi Android 13, One UI 5.1

Chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy

Internal 8/256 GB, 8/512GB

Kamera Utama 12MP (f/1.8, wide, 1,8 micron, OIS), 12MP (f/2.2,123 derajat, ultrawide, 1,12 micron)

Kamera Depan 10MP (f/2.4, 26mm, 1,22 micron)

Speaker Stereo

Baterai Li-Po 3700 mAh, 25W (wired)

Spesifikasi Samsung Galaxy Z Flip4

Layar utama: 6,7 inch Dynamic AMOLED 2X, FULL HD+ (2640 x 1080 pixels), rasio 21.9:9, 425ppi, adaptive refresh rate 1~120Hz

Layar sekunder: 1.9-inch (512 x 260 pixels) Super AMOLED display, Corning Gorilla Glass Victus+

Chipset: Snapdragon 8+ Gen 1

RAM: LPDDR5 8GB

Memori Internal: UFS 3.1 128GB /256 GB/ 512GB

OS: Android 12 with One UI 4.1

Kamera belakang: Dual Cam, 12 MP Wide (f/1.8, 1.8 ?m, OIS) + 12 MP Ultra-Wide (f/2.2, 123° 1.12 ?m); Video: Up to 4K 60fps

Kamera depan: 10MP (f/2.4, 1.22 ?m FF)

Fitur: Dual SIM (nano + eSIM).

Baterai: 3,700mAh battery with 25W wired and 15W wireless (WPC and PMA) charging, 4.5W reverse wireless charging.

Itulah info komplit tentang perbedaan Samsung Galaxy Z Flip5 dan Samsung Galaxy Z Flip4 nan mungkin sedang Anda cari. HP layar lipat mana nan bakal Anda beli?

Kontributor : Damai Lestari