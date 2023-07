6 hours ago

Samsung telah merilis HP layar lipat terbaru mereka berjudul Samsung Galaxy Z Fold5 pada 26 Juli 2023 lalu. Apa bedanya perbedaan Samsung Galaxy Z Fold5 dan Samsung Galaxy Z Fold4 ini?

Tak dapat dipungkiri jika produk baru selalu dibanding-bandingkan dengan produk lama. Apalagi, jika produk terbaru tersebut merupakan seri lanjutan dari sebelumnya.

Hal nan sama terjadi pada Samsung Galaxy Z Fold5 nan merupakan lanjutan produk nan tak kalah keren ialah Samsung Galaxy Z Fold4.

Buat Anda nan bingung apa perbedaan kedua ponsel ini, berikut Suara.com telah merangkum info lengkapnya.

Perbedaan Samsung Galaxy Z Fold5 dan Samsung Galaxy Z Fold4 sebagai HP layar lipat terbaru.

1. Bagian belakang

Perbedaan nan cukup mencolok antara Samsung Galaxy Z Fold5 dan Samsung Galaxy Z Fold4 terletak pada kreasi bagian belakang ponsel ini.

Modul kamera belakang kedua HP layar lipat ini tetap sama berbentuk lonjong vertikal untuk menampung tiga kamera. Meski demikian, perusahaan Samsung mengubah posisi lampu flashnya.

Di Fold4, flashnya diletakan di bawah tiga modul kamera. Sementara di jenis terbaru, flashnya diletakan di samping dari tiga modul kamera Samsung tersebut.

2. Konstruksi engsel

Sebagai produk baru, jelas Samsung Galaxy Z Fold5 membawa perihal baru, salah satunya adalah bangunan engsel.

Ketika dilipat, Samsung Galaxy Z Fold5 lebih bisa menutup rapat dan elok ketimbag Samsung Galaxy Z Fold4 nan tetap menyisakan ruang ketika dilipat.

3. Chipset

Perbedaan juga bisa dilihat dari chipset nan disematkan perusahaan. Samsung Z Fold 5 dibekali “otak” terbaru, ialah Snapdragon 8 Gen 2. Chipset nan juga dibenamkan ke Galaxy S23 series.

Dengan chipset tersebut, Samsung Galaxy Z Fold5 lebih sigap daripada Galaxy Z Fold4 dengan chipset Snapdragon 8 Plus Gen 1.

Spesifikasi dan nilai Samsung Galaxy Z Fold5

Layar Utama: 7,6-inci, 1812x2176 piksel, 373ppi, rasio layar-ke-bodi 90%, Foldable Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+

Layar Sekunder: 6,2 inci, Corning Gorilla Glass Victus+, Dynamic AMOLED 2X, 120Hz

Sistem Operasi: Android 13, One UI 5.1

Chipset: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy

Internal 256/12 GB, 512/12GB, 1TB/12GB

Kamera Utama: 50 MP (wide, OIS), 10 MP (telephoto, OIS), 12 MP (ultrawide)

Kamera Depan: 4 MP (f/1.8, under display)

Kamera Cover: 10 MP (f/2.2)

Baterai: Li-Po 4400 mAh, 25W (wired)

Harga:

Rp 24.999.000 (12/256GB)

Rp 26.999.000 (12/512GB)

Rp 29.999.000 (12GB/1TB)

Spesifikasi dan harga Samsung Galaxy Z Fold4

Layar utama: Dynamic AMOLED 2X Display 7,6 inci, resolusi 2176 x 1812 piksel, refresh rate 120 Hz

Layar luar: Dynamic AMOLED 2X 6,2 inci, resolusi 2316 x 904 piksel, dan refresh rate 120 Hz

Chipset: Snapdragon 8 Plus Gen 1 (4 nm)

CPU: octa-core clockspeed hingga 3,2 GHz

GPU: Adreno 730

RAM dan memori: 12/256 GB 12/512 GB 12/1 TB

Kamera belakang: 50 MP (f/1.8), Dual Pixel AF, OIS Kamera Ultrawide 12 MP (f/2.2) Kamera telefoto 10 MP (f/2.4), optical zoom 3x

Kamera depan Layar sekunder: 10 MP (f/2.2) Layar utama: 4 MP (f/1.8)

Sistem operasi dan UI Android: 12L, One UI 4.1.1

Baterai: 4.400 mAh, fast charging via kabel 25 watt.

Harga:

Rp 24.999.000 (12/256 GB)

Rp 26.999.000 ( 12/512 GB)

Rp30.999.000 (12 GB/1 TB)

Itulah perbedaan Samsung Galaxy Z Fold5 dan Samsung Galaxy Z Fold4. Menurut kamu, keren mana di antara keduanya?

Kontributor : Damai Lestari