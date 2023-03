Red Velvet Konser di Indonesia, Fans Malah Protes Minta Hal Ini

1 hour ago

SuaraBandung.id - Kabar ceria datang dari salah satu girlband K-Pop ternama, Red Velvet.



Pasalnya, grup nan digawangi oleh Irene, Seulgi, Wendy, Joy dan Yeri itu bakal mengadakan konser solo perdana mereka di Indonesia pada bulan Mei 2023 mendatang.



Akan tetapi, fans Red Velvet nan dipanggil dengan julukan Reveluv justru protes dan meminta perihal ini dari konser grup kesayangan mereka.



Dilansir dari Twitter pada (30/3/2023), akun resmi Red Velvet mengabarkan buletin konser perdana mereka di Indonesia ini.

“Red Velvet 4th Concert : R to V in JAKARTA

Let's roll out the red carpet for Red Velvet who will be coming to Jakarta for their first official solo concert in the country!” tulis akun @RVsmtown tersebut.



Pada bagian komentar, banyak fans Red Velvet justru mengeluh dan protes lantaran venue nan bakal digunakan untuk konser sangatlah kecil.



Padahal, ini adalah konser solo perdana Red Velvet di Indonesia dan hanya dilaksanakan selama satu hari saja. Penggemar nan datang pasti bakal membludak dan memerlukan tempat nan lebih luas.



"FIRST OFFICIAL SOLO CONCERT Bro...

Logika nya kalo dari caption harusnya tau dong ya antusiasme reveluvs indo dengan adanya konser ini bakal serame apa.

Loh dikasih venue hanya 1 hall dan hanya 1 hari?

Ngeremehin RV mulu di agensi kerjaan nya.” komentar seorang netizen.



“PLEASE BANGET HALLNYA DITAMBAH. It's okay jika hanya sehari, tapi TOLONG buat 2 HALL. Reveluv indo aja udh banyak, belum ditambah Reveluv dari negara2 tetangga. Kalau kelak pas ticketing cepet sold, WAJIB TAMBAH HALL!” komentar seorang netizen.



“Ini mah reveluv pulau jawa aja ga cukup, mereka first concert loh terus hanya 1 hall? Hey RED VELVET DESERVE BETTER MINIMAL TAMBAH 1 HALL LAH GACUKUP WEHH” komentar seorang netizen.



(*)



Sumber: Twitter RVsmtown

