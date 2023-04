1 hour ago

Rekayasa Lalu Lintas One Way untuk Arus Balik Mudik Lebaran 2023 Akan Diberlakukan Sampai Rabu Tengah Malam

Suara.com - Arus kembali mudik alias milir Lebaran 2023 ditangani Korps Lalu Lintas alias Korlantas Polri dengan rekayasa lampau lintas one way. Sudah dilaksanakan saat ini, mulai KM 414 (GT Kalikangkung) sampai dengan KM 72 (Cikampek), dilanjutkan rekayasa contraflow dua lajur dari KM 72 (Cikampek) sampai dengan KM 47 Ruas Japek.

Dikutip instansi buletin Antara dari rilis tertulis Korlantas Polri, Kepala Bagian Operasi (Kabagops) Korlantas Polri Kombes Pol Eddy Djunaedi pada Selasa (25/4/2023) menyatakan andaikan pada periode tiga jam sebelum agenda pengakhiran one way tetap terdapat peningkatan volume lampau lintas nan signifikan ke arah Jaya (Jakarta), maka dapat dimungkinkan terjadi penyesuaian kembali agenda pengakhiran rekayasa lampau lintas one way.

"Rekayasa lalulintas one way di hari kedua arus kembali nan dijadwalkan selesai pada pukul 24.00 WIB hari ini (Selasa, 25/4/2023), tetap bakal terus dilanjutkan," paparnya.

Korlantas Polri memperkirakan perpanjangan rekayasa lampau lintas one way bakal berhujung pada Rabu (26/4/2023) pukul 24.00 WIB. Akan tetapi, namun andaikan pada periode perpanjangan kondisi lalu-lintas dilihat selama tiga jam berturut-turut menurun, maka rekayasa lampau lintas one way dapat dihentikan sebelum agenda nan ditentukan.

"Kondisi ini dilihat dari traffic counting (VCR di bawah ketentuan), pantauan CCTV dan laporan petugas di lapangan selama tiga jam berturut-turut," ujar Kombes Pol Eddy Djunaedi.

Situasi dan kondisi arus lalu-lintas berasas info Korlantas Polri hingga pukul 19.00 WIB dari arah Timur (Semarang) menuju Jakarta, pada KM 437 B Jalan Tol Semarang-Solo (arah Jakarta), rata-rata volume lampau lintas selama tiga jam berturut-turut mencapai 3.108 kendaraan per jam.

Kondisi itu masuk dalam parameter rekayasa lampau lintas 2.800 kendaraan per jam.

Kemudian di Gerbang Tol Kalikangkung rata-rata volume lampau lintas selama tiga jam berturut-turut mencapai 2.849 kendaraan per jam, parameter rekayasa lampau lintas sebesar 3.220 kendaraan per jam.

Sementara itu, kalkulasi arus lampau lintas di KM 190 B Palikanci, rata-rata volume lampau lintas selama tiga jam berturut-turut mencapai 4.217 kendaraan per jam, masuk ke dalam parameter rekayasa lampau lintas 2.700 kendaraan per jam.

Selanjutnya, volume lampau lintas rata–rata di KM 190 B belum terhitung volume lampau lintas dari Gerbang Tol samping di Ruas Cipali.

Berdasarkan pemantauan melalui CCTV dan pantauan personil di lapangan tetap terdapat peningkatan arus lalu-lintas nan cukup merata dari arah Semarang dan Solo menuju ke arah Barat.

Sedangkan untuk kondisi sumber arus bangkitan dari arah Selatan (Bandung) menuju Jaya adalah sebagai berikut:

Gerbang Tol Cikatama, Kalihurip dan Kalitama, rata–rata volume lalu-lintas selama tiga jam berturut turut mencapai 8.209 kendaraan per jam, masuk ke dalam parameter contraflow Japek sebesar 6.440 kendaraan per jam untuk ketiga Gerbang Tol itu.

Adapun traffic counting di KM 73 B Cipularang, rata–rata volume lampau lintas selama tiga jam berturut-turut mencapai 3.076 kendaraan per jam, masuk ke dalam parameter contra flow di Ruas Japek sebesar 2.700 kendaraan per jam.

"Berdasarkan pemantauan melalui CCTV dan pantauan personil di lapangan tetap terdapat peningkatan arus lalu-lintas nan signifikan dari arah Bandung dan Cileunyi," kata Kombes Pol Eddy Djunaedi.