Rupiah Loyo ke Rp15.063 Akibat Terseret Pelemahan Aset Berisiko

Nilai tukar rupiah bertengger di Rp15.063 per dolar AS pada Kamis (6/7) ini. Mata duit Garuda melemah 46 poin alias minus 0,31 persen dari posisi sebelumnya.

Mata duit di area Asia bergerak bervariasi. Tercatat dolar Singapura menguat 0,02 persen, yuan China 0,05 persen, yen Jepang 0,16 persen, dan dolar Hong 0,01 persen.

Sedangkan, rupee India melemah 0,25 persen, baht Thailand minus 0,11 persen, peso Filipina minus 0,34 persen, dan won Korea Selatan minus 0,4 persen.

Sementara, kebanyakan mata duit utama negara maju bergerak di area merah. Dolar Kanada melemah 0,03 persen, euro Eropa minus 0,05 persen, dan poundsterling Inggris minus 0,02 persen.

Di sisi lain, franc Swiss dan dolar Australia masing-masing menguat 0,02 persen dan 0,08 persen.

Analis PT Sinarmas Futures Ariston Tjendra memproyeksi rupiah melemah terhadap dolar AS hari ini. Menurutnya, pelaku pasar menanggapi sinyal dari bank sentral AS (The Fed) nan bakal meningkatkan suku kembang acuannya paling tidak dua kali lagi tahun ini.

Sinya tersebut diketahui dari notulen rapat The fed nan dirilis dinihari tadi.

Lukman menyebut sentimen pasar terhadap aset berisiko juga terlihat negatif pagi ini, di mana indeks saham Asia bergerak turun di pembukaan pasar.

"Ini bisa menambah sentimen pelemahan ke rupiah nan juga aset berisiko," ucap Ariston kepada CNNIndonesia.com.

Ariston pun memproyeksikan rupiah bergerak di kisaran Rp15 ribu sampai Rp15.050 per dolar AS pada hari ini.

