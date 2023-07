Rupiah Menguat ke Rp14.965 per Dolar AS

Jakarta, CNN Indonesia --

Nilai tukar rupiah berada di level Rp14.965 per dolar AS pada Jumat (14/7) pagi. Mata duit Garuda menguat 109 poin alias 0,72 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mayoritas mata duit di area Asia berada di area hijau. Yen Jepang menguat 0,41 persen, baht Thailand melemah 0,25 persen, peso Filipina menguat 0,23 persen, won Korea Selatan menguat 0,47 persen, dan yuan China menguat 0,07 persen.

Dolar Singapura juga menguat 0,09 persen dan dolar Hong Kong terpantau menguat 0,06 persen pada pembukaan perdagangan pagi ini.

Sedangkan, mata duit utama negara maju bergerak bervariasi. Tercatat euro Eropa menguat 0,07 persen, poundsterling Inggris melemah 0,03 persen, dan franc Swiss menguat 0,14 persen. Lalu, dolar Australia melemah 0,01 persen, dan dolar Kanada menguat 0,05 persen.

Sebelumnya, Analis Pasar Lukman Leong memperkirakan rupiah bakal lanjut menguat ditopang oleh info perekonomian AS nan baru saja dirilis seperti Indeks Harga Produsen (PPI).

"Rupiah diperkirakan bakal kembali menguat dengan dolar AS nan melanjutkan pelemahan setelah info PPI AS semalam juga menunjukkan tekanan nilai nan mereda," ujar Lukman kepada CNNIndonesia.com.

Hari ini, Lukman memperkirakan rupiah bakal bergerak di rentang Rp14.850 per dolar AS - Rp15 ribu per dolar AS.

