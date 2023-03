Sah! Harga BBM Non Subsidi di SPBU Pertamina Resmi Turun

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Pertamina (Persero) resmi mengubah nilai Bahan Bakar Minyak (BBM) khususnya BBM Non Subsidi di seluruh SPBU di Indonesia. Perubahan nilai ini mulai berlaku pada 1 April 2023.

Sebagai contoh untuk nilai BBM Non Subsidi jenis Pertamax Turbo di DKI Jakarta. Mengutip situs resmi Pertamina, nilai BBM Jenis Pertamax Turbo turun dari nan sebelumnya Rp 15.100 per liter menjadi Rp 15.000 per liter.

Adapun untuk nilai Dexlite menjadi Rp 14.250 per liter dari nan sebelumnya Rp 14.950 per liter. Pertamina Dex juga turun menjadi Rp 15.400 per liter dari nan sebelumnya Rp 15.850 per liter.

Sementara sampai buletin ini diturunkan pukul 22.15 WIB, nilai BBM jenis RON 92 alias Pertamax tidak mengalami perubahan alias tetap bertindak dengan nilai Rp 13.300 per liter.

"PT Pertamina (Persero) melakukan penyesuaian nilai BBM Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis BBM Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar nan Disalurkan Melalui SPBU," terang Pertamina dalam situs resminya, Jumat (31/3/2023).

Berikut nilai BBM Terbaru Pertamina di SPBU DKI Jakarta, mulai 1 April 2023:

Pertalite: Rp 10.000 per liter

Pertamax: Rp 13.300 per liter

Pertamax Turbo: Rp 15.000 per liter

Dexlite: Rp 14.250 per liter

Pertamina Dex: Rp 15.400 per liter

