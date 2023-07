Shoppertainment Summit 2023, Cara TikTok Gabungkan Konten dan Commerce

Jakarta, CNN Indonesia --

TikTok, sebagai destinasi terdepan untuk video mobile berdurasi singkat, mengadakan aktivitas Shoppertainment Summit 2023. Acara tersebut bermaksud untuk membahas potensi shoppertainment di area Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Head of Global Business Solutions - Asia-Pacific, Middle East, Africa & Central Asia, TikTok, Shant Oknayan, menyampaikan, shoppertainment merujuk pada titik jumpa konten dan belanja, di mana konten nan menghibur digunakan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pembelian konsumen.

Pada aktivitas ini, dia mengungkapkan bahwa shoppertainment masih berada pada tahap awal pengembangannya, namun sudah ada beberapa brand nan sukses memanfaatkannya.

Salah satu contohnya adalah Philips Indonesia yang menggunakan campuran optimisasi dari solusi TikTok Ads, dan menyaksikan ROAS hingga 4,8x. PRISM+, brand elektronik asal Singapura, juga mencatat penjualan tinggi saat 12.12 tahun lalu, dan mengalami pertumbuhan penjualan online 10 kali lipat sejak pertama kali masuk ke TikTok.

"Kami percaya bahwa shoppertainment bakal mendorong gelombang perdagangan berikutnya. Pada tahun 2025, ini bakal menjadi kesempatan senilai US$1 triliun di Asia Pasifik, dan TikTok memimpin pendekatan shoppertainment untuk konsumen dan brand," ujarnya kepada CNN Indonesia di Jakarta, Rabu (5/7).

Dalam whitepaper berjudul 'When entertainment meets effectiveness: A guide to maximising impact' dari WARC dan TikTok nan baru-baru ini diluncurkan, Chief Product and Solutions Officer Publicis Groupe, Sapna Nemani, mengatakan bahwa kebiasaan shopping berevolusi dengan shoppertainment.

"Konsep ini berada di garda depan mengenai langkah orang menemukan brand, dan juga membelinya. Tidak ada funnel nan lebih riil dari ini," ujarnya.

TikTok pun berkomitmen untuk terus bekerja-sama dengan semua mitra dan brand untuk membantu mereka memanfaatkan potensi shoppertainment. Shant menyatakan harapannya agar pertemuan ini dapat menginspirasi para peserta dengan cerita sukses nan telah ada dan pengalaman nan mereka dapatkan.

Menurutnya, pentingnya peran Indonesia dalam pengembangan shoppertainment juga menjadi sorotan dalam pertemuan ini. Indonesia mempunyai pedoman pengguna nan kuat dengan 125 juta pengguna, dan menjadi negara tujuan pertama saat meluncurkan TikTok Shop.

Per akhir 2022, sudah ada 2 juta penjual skala mini nan masuk ke TikTok Shop. Kecenderungan shopping pengguna TikTok di Indonesia pun lebih besar, dengan 8 dari 10 pengguna1 TikTok berbelanja di TikTok Shop selama musim shopping tahun lalu.

Shant juga menyebut bahwa 70 persen pengguna TikTok di Indonesia2 mau shopping di platform ini lantaran pengalamannya nan seamless, dari konten hingga pembelian.

Tidak mengherankan jika Indonesia menjadi salah satu pasar di mana shoppertainment tumbuh paling sigap di Asia Pasifik, dan diprediksi bakal naik hingga 62,7 persen untuk mencapai penjualan online senilai US$27 pada 2025 nanti.

Acara ini juga menghadirkan beberapa contoh sukses brand UMKM dalam memanfaatkan shoppertainment di TikTok, seperti Jiniso, Grosir Klamby, dan Legacy Fashionista. Mereka membuktikan bahwa dengan membangun konten nan menghibur dan relevan dengan konten, mereka sukses meningkatkan penjualan dan pertumbuhan upaya mereka.

"TikTok mau membantu brand memahami pergeseran perilaku konsumen saat ini dan membantu mereka membangun upaya nan sesuai dengan tren tersebut. Kami percaya bahwa shoppertainment adalah masa depan perdagangan, dan kami mau menjadi bagian dari pertumbuhan upaya brand di platform kami," tambah Shant.

Masa Depan Shoppertainment

Dalam aktivitas tersebut, TikTok juga menjawab tantangan nan dihadapi oleh bisnis, terutama di tengah kondisi ekonomi nan sulit. TikTok berkomitmen untuk memberikan hasil nan nyata bagi brand nan menggunakan platformnya.

TikTok mempunyai sejumlah studi kasus nan menunjukkan bahwa penggunaan platformnya dapat memberikan akibat upaya nan signifikan. Suatu riset telah menyatakan bahwa TikTok dapat meningkatkan pendapatan secara berjenjang dan memperkuat pengenalan brand.

Menurut studi Future of Commerce 2022 oleh TikTok dan Boston Consulting Group, 81 persen pengguna TikTok di Asia Pasifik mengatakan bahwa konten video memengaruhi pembelian mereka baru-baru ini.

Di samping itu, TikTok berupaya membikin produktivitas menjadi lebih mudah bagi brand, termasuk dengan fitur seperti Creative Centre, Script Generator, dan Creative Assistant.

Shant juga membahas gimana TikTok membagikan kerangka kerja nan dikenal sebagai 3R Framework (Recut, Remix, and Reimagine), di mana bisa membantu brand memulai perjalanan produktivitas di TikTok dengan memanfaatkan aset nan sudah ada dan mengoptimalkan konten sesuai dengan format TikTok.

Selain itu, dia juga menyoroti peran krusial Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam pengembangan platform TikTok Shop. Menurutnya, UMKM adalah tulang punggung ekonomi.

Maka dari itu, TikTok berkomitmen untuk memberikan support dan kesempatan kepada UMKM untuk sukses dalam ekonomi digital. Hal ini dilakukan dengan meluncurkan program-program pendidikan dan program pemberdayaan UMKM, termasuk memberikan pelatihan, angsuran iklan, dan support keuangan.

Tidak hanya itu, TikTok juga menjalin kemitraan dengan Asean Foundation untuk mendukung generasi muda dalam memulai upaya dan mengejar passion mereka. Dengan melibatkan UMKM dan generasi muda, TikTok berambisi dapat menciptakan perubahan positif dan membantu mendorong pertumbuhan ekonomi.

"TikTok percaya bahwa masa depan perdagangan adalah di mana konten dan komersial bertemu, dan melalui upaya seperti The TikTok Shoppertainment Summit 2023, mereka berambisi dapat menginspirasi bisnis-bisnis di Indonesia dan di seluruh bumi untuk mengangkat konsep ini," pungkas Shant.

1 Sumber: TikTok commissioned study on consumer's behaviour during Mega Sales conducted by Toluna among n=824 TikTok users and non-users in ID, 2023

