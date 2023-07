Sindir Soal Karma, Juan Christian Akui Terinspirasi dari Syahnaz Sadiqah

2 hours ago

Suara.com - Sosok Juan Christian, mantan pacar Syahnaz Sadiqah ikut disorot publik. Hal ini berangkaian dengan rumor perselingkuhan Syahnaz dan Rendy Kjaernett nan heboh.

Pasalnya, beberapa waktu lalu, Juan tiba-tiba mengunggah story IG soal perselingkuhan. Juan menyinggung soal karma nan bakal di dapat sigap alias lambat.

Dikonfirmasi mengenai unggahan tersebut, Juan mulanya tak mengiyakan alias membantah. Ia justru menyebut unggahannya sebagai lirik lagu.

"Nggak, nggak ada (keadaan) apa-apa emang, kebetulan saya juga suka nulis lirik," ujar Juan dalam talkshow berbareng Feni Rose, dikutip dari TikTok @breakingnews_indonesia, Sabtu (8/7/2023).

"Kira-kira apa ya nan dimomen ini liriknya tuh kena," lanjutnya.

Feni Rose pun kagum dengan lirik lagu nan sesuai dengan rumor nan gempar ditujukan ke Syahnaz saat ini.

"Oh itu lirik lagu, keren ya. Terinspirasi dari siapa?" Tanya Feni Rose.

"Apa pun itu sih kak (inspirasinya)," sahutnya.

Feni Rose kemudian blak-blakan menyinggung rumor Syahnaz dan Rendy Kjaernett. Juan nan sebelumnya mengelak pun akhirnya mengiyakan.

"Mungkin bisa jadi (soal Syahnaz selingkuh)," jelasnya.

Sebelumnya, Juan Christian menyinggung apes karma nan bakal datang sigap alias lambat. Ia pun mempertanyakan apa tindakan selanjutnya nan bakal dilakukan.

"The ultimate karma are waiting for you, no signs, no clues, you have no idea, all i know, they will crush you instantly at that time. What would you do?," tulis Juan Christian di IG Stories.

Juan Christian diketahui sebagai mantan kekasih Syahnaz Sadiqah sebelum Jeje Govinda. Syahnaz konon selingkuh saat dia menjalin hubungan dengan adik almarhum Olga Syahputra, Billy Syahputra ke Juan Christian.

Tak hanya itu, saat dirinya menjalin hubungan dengan Juan Christian, Syahnaz juga diduga berselingkuh dengan Jeje Govinda.