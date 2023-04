Tampil di Soundrenaline 2023, Ini Profil Lauv yang Pernah Kolaborasi dengan BTS

EVENT Soundrenaline 2023 resmi mengumumkan daftar penampil fase pertama. Musisi internasional Lauv dipastikan bakal manggung di aktivitas nan digelar di Jakarta, pada 2-3 September 2023 mendatang dan ini profil Lauv.

Dilansir dari laman Wikipedia, Lauv alias Ari Staprans Leff lahir pada 8 Agustus 1994 di San Francisco, California, Amerika Serikat.

Laki-laki berumur 28 tahun ini dikenal sebagai penyanyi, penulis lagu, dan produser rekaman Amerika nan berbasis di Los Angeles.

Debutnya EP Lost in the Light dirilis pada 2015 dan album kompilasinya, I Met You When I Was 18 (The Playlist) juga rilis pada 2018 lalu. Salah satu lagunya nan tenar berjudul I Like Me Better.

Lagu I like Me Better telah dirilis di kanal Youtube pada Mei 2017 dan hingga sekarang sudah ditonton oleh 353 juta orang. Lauv mengatakan, lagu ini sangat individual baginya.

"Album I Met You When I Was 18 adalah kumpulan lagu, cerita. tentang membikin langkah besar, jatuh cinta untuk pertama kalinya, dan mencari tahu identitas dirimu saat berbareng orang lain," tulis Lauv di kanal Youtube miliknya nan diikuti oleh 4,39 juta pengikut.

Tiga tahun lalu, Lauv juga bekerja-sama dengan Jungkook dan Jimin, dua personel grup pujaan Bangtan Boys alias BTS dari Korea Selatan lewat lagu berjudul Who (2020). Lagu ini sudah dilihat oleh 83 juta orang.

Dalam sebuah wawancara, Lauv mengaku dia tadinya tidak tahu siapa nan bakal bekerja-sama dengannya dalam lagu tersebut. Ketika berjumpa BTS, dia langsung mengutarakan keinginannya untuk bekerja-sama dengan Jungkook dan Jimin.

"Ketika saya menulis lagu, saya tidak terlalu memikirkan siapa nan mau saya tampilkan di dalamnya. Tapi setelah berjumpa mereka, saya hanya mau bekerja-sama dengan keduanya. Mereka mempunyai bunyi nan manis dan menakjubkan," ucap Lauv.

Kolaborasi Lauv dengan BTS sebelumnya telah dilakukan dalam lagu Make It Right dalam album Map of The Soul: Persona (2019).

Selain BTS, Lauv telah menulis lagu untuk artis lain termasuk single "Boys" milik Charli XCX, "No Promises" milik Cheat Codes, Demi Lovato dan terakhir "Imperfections" milik Celine Dion. Album studio debutnya How I'm Feeling dirilis 6 Maret 2020.

Kodaline

Pada arena Soundrenaline 2023 nanti, selain Lauv bakal tampil juga Kodaline, band rock asal Irlandia. Sedangkan dari Indonesia, musisi seperti Andra & The Backbone, The Overtunes, Adhitia Sofyan, Avhath, Heals dan Summerlane bakal mengisi aktivitas Soundrenaline 2023.



"Untuk fase pertama ini, kami umumkan dengan line up internasionalnya ialah Lauv dan Kodaline. Sedangkan untuk musisi-musisi nasional nan dipastikan bakal tampil di panggung Soundrenaline 2023 sementara ini adalah Andra & The Backbone, The Overtunes, Adhitia Sofyan, Avhath, Heals dan Summerlane," jelas Ravel Junardy selaku CEO Ravel Entertainment, Promoter Soundrenaline 2023. (Z-4)