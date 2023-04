The Beauty of GIVing, Kampanye Berbagi Kebaikan untuk Kesehatan Reproduksi Perempuan

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Berbagi kebaikan tidak selamanya kudu berupa materi.

Berbagi kebaikan dapat ditunjukkan melalui beragam langkah dan kepada siapa saja, seperti berbagi ilmu, keterampilan, tenaga, maupun nan berkarakter material, seperti bantuan bagi mereka nan membutuhkan.

Terinspirasi dari perihal tersebut, WINGS Care melalui merek sabun perawatan kecantikan GIV Hijab, membujuk wanita Indonesia berbagi kebaikan melalui aktivitas kampanye The Beauty of GIVing.

Senior Brand Manager Personal Care Category WINGS Group Indonesia Stella Eidelina mengungkapkan, The Beauty of GIVing adalah sebuah kampanye dari GIV nan mempunyai misi untuk membujuk para wanita muda di Indonesia untuk menyebarkan cinta, kebaikan dan melakukan sesuatu nan berfaedah untuk orang lain.

"Sehingga, elok tidak melulu soal wajah alias penampilan luarnya saja. Tetapi juga mempunyai kepribadian nan cantik, berfaedah bagi organisasi dan lingkungannya. Let your heart be the most beautiful things in your life,” tutur Stella dalam aktivitas beberapa waktu lalu.

Stella Eidelina menambahkan, misi kebaikan ini bakal selalu ditunjukkan di beragam sektor demi kemajuan bersama, kemajuan bangsa, dan secara unik untuk kemajuan wanita Indonesia.

Pada bulan Ramadan tahun ini, GIV Hijab mendonasikan seluruh hasil penjualan GIV Hijab di WINGS Official Store selama bulan Ramadan senilai Rp100.000.000,00.

Donasi tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Yayasan Kesehatan Perempuan untuk membantu program-program kesehatan wanita di Indonesia.

Hadir dikesempatan nan sama, Direktur Eksekutif Yayasan Kesehatan Perempuan Nanda Dwinta Sari menyatakan, Yayasan Kesehatan Perempuan adalah lembaga sosial nan peduli terhadap kondisi kesehatan reproduksi wanita di Indonesia dengan langkah merespons langsung beragam rumor seputar kesehatan reproduksi dan hak-hak seksualitas wanita nan saat ini tetap dianggap kontroversial.

“Dengan adanya bantuan tentunya bakal menguatkan apa nan dilakukan oleh kelompok-kelompok organisasi nan ada di masyarakat dalam melakukan edukasi, penyadaran, campaign mengenai dengan isu-isu kesehatan perempuan," katanya.