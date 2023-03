Update Perang Rusia-Ukraina: Putin Minta Bantuan Kim Jong Un

Jakarta, CNBC Indonesia - Serangan militer nan diluncurkan Presiden Rusia Vladimir Putin ke Ukraina telah memasuki hari ke-401 sejak 24 Februari 2022.

Melewati lebih dari satu tahun, sejumlah ketegangan justru makin meningkat, terutama di kota-kota Ukraina nan telah diduduki oleh Moskow.

Berikut pembaruan terbaru mengenai perang antara dua negara tetangga, sebagaimana dirangkum CNBC Indonesia pada Jumat (31/3/2023).

Pasukan Rusia di Garis Depan Timur Bakhmut

Seorang pejabat militer Ukraina mengatakan pasukan Rusia telah sukses maju di garis depan timur kota Bakhmut. Ia menambahkan bahwa pejuang mereka tetap memperkuat dalam pertempuran nan telah berjalan beberapa bulan.

Pembaruan rutin dari think-tank Amerika Serikat (AS), Institute for the Study of War, tampaknya mendukung perihal ini.

"Rekaman geolokasi nan diterbitkan pada 28 dan 29 Maret menunjukkan bahwa pasukan Rusia bergerak maju di Bakhmut selatan dan barat daya," katanya, sebagaimana dikutip Guardian.

Putin Sahkan Dekrit Wamil

Media pemerintah Rusia TASS melaporkan Putin telah menandatangani dekrit untuk memanggil 147.000 penduduk Rusia untuk wajib militer (wamil) sebagai bagian dari kampanye wajib militer musim semi negara itu.

Pemimpin Rusia itu terakhir kali menandatangani kampanye wajib militer rutin pada September, memanggil 120.000 penduduk negara untuk wajib militer.

Sementara itu, Kementerian Pertahanan Inggris dalam pembaruan intelijen terbarunya mengatakan pihak berkuasa Rusia sedang mempersiapkan untuk meluncurkan kampanye perekrutan nan signifikan nan bermaksud merekrut 400.000 tentara baru untuk bertempur di Ukraina.

"Moskow mempresentasikan kampanye sebagai dorongan untuk sukarelawan, personel profesional, bukan mobilisasi wajib baru," kata laporan tersebut, menambahkan otoritas regional mungkin mencoba memaksa laki-laki untuk bergabung.

"Sangat tidak mungkin kampanye itu bakal menarik 400.000 sukarelawan asli," tambahnya.

Rusia Lirik Senjata dari Korea Utara

Gedung Putih Amerika Serikat (AS) mengatakan mempunyai bukti baru bahwa Rusia melirik kembali senjata dan amunisi Korea Utara (Korut) untuk memicu perang di Ukraina. Kali ini Moskow dilaporkan membikin kesepakatan untuk memberi Pyongyang makanan nan sangat dibutuhkan dan komoditas lain sebagai imbalannya.

"Sebagai bagian dari kesepakatan nan diusulkan ini, Rusia bakal menerima lebih dari dua lusin jenis senjata dan amunisi dari Pyongyang," kata ahli bicara majelis keamanan nasional Gedung Putih John Kirby pada Kamis (30/3/2023).

"Kami juga memahami bahwa Rusia berupaya mengirim delegasi ke Korea Utara dan bahwa Rusia menawarkan makanan Korea Utara dengan hadiah amunisi."

Tahun lalu, muncul laporan bahwa duta besar Rusia di Pyongyang menyarankan negara nan dipimpin Kim Jong Un mengirim pekerja ke dua wilayah nan dikuasai Rusia di Ukraina timur untuk membantu membangun kembali prasarana nan hancur akibat perang di sana.

